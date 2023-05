Notebook Acer Swift X con RTX 3050 con 400€ di sconto!

La nota catena Mediaworld, conosciuta per il suo vasto assortimento di elettronica di consumo, propone ancora oggi, giovedì 18 maggio 2023, le sue offerte del giorno con la promozione "Solo per oggi Mediaworld". Come ogni giorno, abbiamo analizzato tutte le offerte e selezionato quelle che riteniamo essere le più interessanti per i nostri lettori, in modo che possiate puntare sui prezzi d'occasione più vantaggiosi tra quelli proposti.

Tra i vari prodotti proposti oggi a prezzo scontato troviamo il notebook Acer Swift X, che attualmente potete portarvi a casa a soli 799,99€, rispetto agli usuali 1.199,99€ di listino, per un risparmio reale di 400€ e uno sconto del 33,33%.

Acer Swift X è un notebook ideale sia per la creazione di contenuti che per il gaming. È dotato di processore Intel Core i5-11320H di 11a generazione, che assicura prestazioni di buon livello, accompagnato da 8 GB di memoria RAM e un SSD da 512 GB, che fornisce ampio spazio per lo stoccaggio dei dati e garantisce un rapido avvio delle applicazioni e dei programmi​.

Advertisement

Per quanto riguarda la componente grafica, il notebook Acer Swift X è equipaggiato con una NVIDIA GeForce RTX 3050 con 4 GB di VRAM dedicata, che consente di godere appieno dello splendido display da 16,1" con una risoluzione di 1920x1080 pixel.

Il notebook ACER Swift X supporta la rete wireless IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax e Bluetooth 5.0, garantendo una connettività eccellente. Inoltre, il dispositivo è dotato di diverse porte, tra cui una porta HDMI, due porte USB 3.2 Gen 1 Type-A e una porta USB Type-C che supporta DisplayPort over USB-C, Thunderbolt 4 e la ricarica USB​. Infine, la durata è davvero eccellente, grazie alla sua batteria a 4 celle da 59 Wh.

Leggi anche Cuffie gaming per PS4 | Le migliori del 2023

Oltre al notebook Acer Swift X menzionato in precedenza, su Mediaworld.it potrete trovare una vasta gamma di prodotti scontati, tra cui elettronica di consumo, elettrodomestici, prodotti per il gaming e molto altro ancora, tra cui anche i migliori notebook gaming.

Inoltre, suggeriamo di visitare regolarmente la nostra area dedicata del sito per scoprire le migliori offerte presenti in rete. In questo modo, potrete sempre rimanere aggiornati sulle ultime offerte e non perdere l'occasione di acquistare prodotti di alta qualità a prezzi vantaggiosi.