Nonostante tutto ci sarà un'altra versione di Nintendo Switch

Nintendo ha fatto la sua parte nell'estate dei videogiochi, con un Direct annunciato con il solito poco preavviso che ha portato però tantissimi annunci inaspettati.

Tra questi c'è stato anche The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom, nuovo titolo della saga annunciato a sorpresa che ripercorrerà le orme del remake di Link's Awakening (lo trovate su Amazon) uscito su Nintendo Switch.

Questa volta, però, Link non sarà il protagonista, visto che dovrà essere salvato proprio dalla Principessa Zelda, per la prima volta protagonista della serie.

The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom sembra essere anche molto orientato sui puzzle e sull'esplorazione, più che sul combattimento, e promette di essere un'esperienza davvero particolare per la saga per quello che abbiamo avuto modo di vedere.

Link è scomparso, il che significa che la principessa Zelda è la protagonista del gioco e deve collaborare con la misteriosa fata Tri, che le concede la Tri Rod.

«Questa volta Link è scomparso. Ora tocca alla Principessa Zelda assumere il ruolo di protagonista», spiega Eiji Aonuma, produttore della serie The Legend of Zelda.

Per questo Nintendo ha deciso di celebrarla con una nuova versione della console.

Precisamente una Nintendo Switch Lite Hyrule Edition, che uscirà insieme a The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom.

Si tratta, neanche a dirlo, di una versione di Switch Lite che celebra la saga con un bellissimo emblema della famiglia reale di Hyrule sul retro. È interamente dorata con levette e pulsanti neri, e un piccolo simbolo della triforza sotto la levetta destra.

Nintendo Switch Lite Hyrule Edition sarà disponibile a partire dal 26 settembre 2024 e, come accaduto per le altre versioni della console Lite, verrà venduta probabilmente allo stesso prezzo per un tempo limitato.

Se vi siete persi l'evento di oggi non c'è problema, qui trovate comodamente tutti gli annunci del Nintendo Direct.