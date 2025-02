Perché Football Manager 25 è stato cancellato? «Sottovalutata la montagna di lavoro»

L'attuale campionato calcistico non avrà alcuna edizione di Football Manager ad accompagnarla: per la prima volta da come non accadeva da quando la serie si chiamava Championship Manager, l'ultimo titolo della serie è stato infatti cancellato.

Football Manager 25 sarebbe dovuto uscire inizialmente il prossimo mese, ma nelle scorse giornate è arrivato l'annuncio a sorpresa del team di sviluppo sullo stop allo sviluppo: al fine di non lanciare sul mercato un prodotto incompleto, Sports Interactive ha deciso di prendersi un po' di tempo in più e puntare direttamente alla prossima edizione.

Ma perché si è dovuti arrivare a prendere questa decisione? In un'interessante intervista rilasciata a The Athletic, l'ex direttore delle comunicazioni di Sports Interactive ha provato a fare chiarezza su cosa potrebbe essere successo dietro le quinte.

Ciaran Brennan spiega infatti che fino a Football Manager 24 (che potete recuperare su Amazon) il motore grafico è sempre stato lo stesso fin dagli esordi della serie: già da diversi anni, Sports Interactive aveva deciso di fare il grande salto e pensare al futuro, scegliendo Unity come nuovo engine di riferimento.

Tuttavia, secondo il suo pensiero, il team di sviluppo potrebbe aver sottovalutato la grande sfida che gli si poneva davanti, che invece non era così semplice come previsto:

«I porting da un custom engine a Unity hanno le loro sfide. Non c'è alcun pulsante magico che converte tutto il codice, le librerie e l'arte. Esistono diverse regole, formati dei file e partizioni. Spesso, questa montagna di lavoro viene sottovalutata. [...] Molte cose, se non tutte, devono essere ricostruite da zero. Questo lavoro sembra sempre più semplice di quella che alla fine diventa la realtà».

Ciaran Brennan spiega che alla fine Unity porterà più vantaggi, ma il passaggio a un nuovo engine è «doloroso» per tutti. Così come ha dimostrato Football Manager 25, per l'appunto.

Nel suo comunicato, Sports Interactive aveva parlato di sfide impreviste emerse durante lo sviluppo, probabilmente legate proprio alle complicazioni per l'implementazione di un nuovo engine.

Personalmente, spero solo che per Football Manager 26 il team di sviluppo sia riuscito a risolvere questi problemi, così da non permettersi ulteriori uscite in ritardo: vi terremo come sempre aggiornati non appena riceveremo novità in merito.