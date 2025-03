Dati alla mano, SEGA è diventata la regina dei videogiochi

SEGA è stata capace di mantenere l'identità e la forza dei suoi franchise, al punto che le sue produzioni hanno fatto sì che l'azienda nipponica sia stato il publisher più premiato su Metacritic nel 2024.

La piattaforma che aggrega le recensioni della critica mondiale ha svelato i risultati della sua 15esima classifica annuale dei migliori publisher di videogiochi, con SEGA che ha appunto conquistato la vetta (tramite VGC).

A garantire questo risultato per SEGA sono stati titoli grandiosi come Metaphor: ReFantazio, Shin Megami Tensei V: Vengeance e Like a Dragon: Infinite Wealth, che sono stati tra i migliori lanci di SEGA del 2024.

In questo modo, SEGA ha per altro superato Capcom che a sua volta ha avuto titoli importantissimi nello stesso periodo.

La classifica di Metacritic è stata creata calcolando un sistema di punti, che tiene in considerazione alcuni fattori: Metascore medio dei giochi pubblicati (criterio con il peso maggiore); percentuale di titoli con recensioni positive (punteggio di almeno 75); percentuale di giochi con recensioni negative (punteggio pari o inferiore a 49); numero di titoli con un Metascore di 90 o superiore.

Ed ecco la top 10 dei migliori publisher del 2024, secondo Metacritic:

SEGA – 325.5 punti (Metascore medio: 82.9) [Salita dal 9° posto] Capcom – 323.1 punti (82.1) [1° posto nel 2023] Aksys Games – 318.1 punti (78.8) [7° posto nel 2023] Sony – 314 punti (80.9) [13° posto nel 2023] Focus Entertainment – 309.6 punti (79.1) [18° posto nel 2023] Gamera Games – 303.5 punti (80.2) [New entry] Square Enix – 303.5 punti (78.5) [19° posto nel 2023] Raw Fury – 301.1 punti (78.5) [2° posto nel 2023] Microsoft – 301 punti (79.4) [15° posto nel 2023] Annapurna Interactive – 298.7 punti (79.2) [5° posto nel 2023]

Sony, vincitrice nel 2022, si è classificata al 4° posto, mentre Microsoft, che aveva ottenuto il primo posto nel 2021, si è piazzata in 9ª posizione. Nintendo, invece, si è fermata al 22° posto, non riuscendo a replicare il successo del 2014.

Nel futuro, SEGA ha già annunciato che sarà molto più attenta alla qualità che alla quantità, anche perché la situazione finanziaria non è completamente rosea come si possa pensare.