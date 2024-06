Nonostante il successo, gli autori di Solium Infernum e Armello chiudono i battenti

Parliamo spesso di licenziamenti di massa, ormai da un paio d'anni, e se il caso di League of Geeks è diverso nella forma lo è nella sostanza: il team di sviluppo non esisterà più.

Autori di Armello e dell'ottimo Solium Infernum, titolo apprezzatissimo di cui vi abbiamo parlato anche nella nostra recensione, League of Geeks ha comunicato poche ore fa la volontà di fermare tutte le operazioni fino a tempo indeterminato.

Advertisement

In una nota sul sito ufficiale, il gruppo di co-founder e director dello studio comunicano la novità:

«Con oltre 13 anni alle spalle come studio completamente indipendente e la situazione economica dei giochi quella che è adesso, abbiamo preso la decisione di mettere LoG in ibernazione per il prossimo futuro e prenderci un po' di tempo libero. La stragrande maggioranza del nostro team è passata a nuove entusiasmanti attività e coloro che rimangono si prenderanno una meritata pausa nei prossimi mesi.»

Una decisione sicuramente singolare, ma che è giustificata dalle stesse motivazioni che abbiamo letto negli ultimi tempi riguardo ai licenziamenti, come quelli recenti di Sumo Group e degli autori di Dead by Daylight, giusto per citare gli ultimi.

«Non siamo sicuri di quando (o se) resusciteremo questa grande bestia, ma siamo incredibilmente orgogliosi di tutto ciò che abbiamo ottenuto», continua League of Geeks, prima di aggiornare la situazione riguardo i suoi giochi.

I giochi rimarranno online e saranno supportati durante il periodo che precede l'ibernazione, generalmente.

Pur rimanendo nella top 10 e top 20 dei giochi del 2024 di, rispettivamente, Open Critic e Metacritic, Solium Infernum non verrà più amplicato perché «i ricavi delle vendite non possono finanziare ulteriori sviluppi attivi o DLC». Ci sarà, quindi, solo un piccolo supporto per quanto riguarda fix e aggiornamenti minori.

Jumplight Odyssey, progetto in sviluppo, non ha trovato investimenti realizzabili e tempestivi che possano ripristinare lo sviluppo del titolo. «Non ci piacerebbe altro che vedere questo progetto finito, ma sfortunatamente lo sviluppo rimarrà in pausa», specifica League of Geeks.

Per quanto riguarda Armello, primo titolo dello studio che si è espanso anche in altri prodotti (li trovate su Amazon) continuerà a viaggiare come negli ultimi anni, ruotando i contenuti stagionali.

La chiusura di League of Geeks della lettera è, sfortunatamente, qualcosa che abbiamo letto fin troppo spesso:

«Realizzare videogiochi è stato difficile, terribilmente difficile negli ultimi anni, ma le persone intelligenti e adorabili con cui abbiamo avuto a che fare, sia all'interno che all'esterno di LoG, hanno fatto sì che questo folle business valesse la pena ogni singolo giorno.»

È davvero un momento complesso per i videogiochi, che qualcuno cerca di ricordare e sostenere a modo suo.