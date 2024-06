Il successo non basta: autori di Dead by Daylight colpiti da licenziamenti di massa

Nella maggior parte dei casi i licenziamenti di massa avvengono in situazioni di instabilità, economica e creativa, ma nel caso di Behaviour è ancora più sorprendente il taglio della forza lavoro.

Gli autori di Dead by Daylight, amatissimo gioco multiplayer che ha avuto sempre un riscontro di pubblico positivo e un successo altissimo, sono infatti gli ultimi a essere colpiti dall'ondata ormai senza fine di licenziamenti.

Advertisement

Come riporta Games Industry, infatti, Behaviour Interactive licenzierà fino a 95 dipendenti, 70 dei quali nella sede di Montreal.

In un comunicato stampa, l'azienda ha annunciato gli ormai soliti "cambiamenti strutturali" per perseguire una "visione più chiara", che l'ha portata alla decisione di licenziare il personale.

Lo studio ha condiviso il suo percorso di crescita da 575 a 1.300 dipendenti negli ultimi cinque anni, affermando di essersi espanso seguendo la notevole crescita del settore.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

«Tuttavia», scrive l'azienda, «la popolarità senza precedenti del settore ha anche portato a una concorrenza senza precedenti», affermando che la sua attenzione si è ora ristretta ai suoi "punti di forza storici", incluso l'horror.

Il co-fondatore e CEO Rémi Racine ha commentato:

«Vorrei esprimere il mio profondo apprezzamento personale per tutti i dipendenti colpiti dai cambiamenti di oggi. Sebbene i cambiamenti alla nostra struttura e alla visione strategica abbiano portato a decisioni impegnative, siamo fiduciosi che queste decisioni ci posizioneranno per un successo continuo.»

La situazione è davvero più strana del solito perché, oltre ad aver già ricevuto una manovra simile all'inizio dell'anno con il licenziamento del 3% della forza lavoro, Dead by Daylight non è affatto in una situazione negativa.

C'è addirittura un film in arrivo dedicato al titolo, nella lunga schiera di adattamenti cinematografici e televisivi che arriveranno nei prossimi mesi e anni.

Lo sviluppo di Dead by Daylight non verrà comunque influenzato da questi cambiamenti, afferma la società, né le attività di servizi di Behaviour. Proprio in questi giorni, tra l'altro, il titolo ha ricevuto una nuova collaborazione con Dungeons & Dragons (lo trovate su Amazon) a dimostrazione di quanto sia popolare e giocato ancora.

Parlando di licenziamenti, invece, giusto poche ore fa è arrivata la notizia del taglio della forza lavoro degli autori di Just Cause.