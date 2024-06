Alla Summer Game Fest c'è chi ricorda le vittime dei licenziamenti (ovviamente non Keighley)

L'ultimo anno e mezzo del mondo dei videogiochi è stato caratterizzato da uscite molto interessanti ma, purtroppo, anche da una serie di licenziamenti di massa non indifferenti che qualcuno ha voluto ricordare alla Summer Game Fest 2024.

Non è ovviamente Geoff Keighley, che non ha espresso stavolta nessun tipo di solidarietà, almeno per il momento, ai tanti sviluppatori che hanno perso il lavoro negli ultimi tempi.

Giusto qualche ora fa i licenziamenti sono capitati anche al team di Dead by Daylight (lo trovate su Amazon) che, nonostante il successo, ha dovuto comunque affrontare l'ormai rituale ristrutturazione dei posti di lavoro.

Lo riporta il giornalista Stephen Totilo su X, mostrando un cartellone che è stato affittato per lanciare un messaggio a tutti gli sviluppatori che non lavorano più nell'industria.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Il cartellone, ad opera di New Blood Interactive, include i nomi di diversi studi che sono stati chiusi nell’ultimo anno, con la frase «Andati ma non dimenticati».

L'elenco include Arkane Austin, Roll7, Tango Gameworks, Volition Inc. e London Studio, oltre a un tributo generale a «tutti coloro che sono stati licenziati, ridimensionati e "resi in esubero"». New Blood ha anche usato una frase abbastanza evocativa per ricordare chi ha perso il lavoro:

«Vi vogliamo bene. Ci mancate. Odiamo il denaro.»

Questo cartellone arriva anche con un tempismo ottimo e grottesco, proprio mentre sono emerse le tariffe per la pubblicazione dei trailer dei videogiochi durante la Summer Game Fest 2024. Vedere cifre del genere per quanto comprensibili, in un settore così tanto in crisi, fa sicuramente un effetto strano.

Parlando di cartelloni, invece, in questi giorni ci sono stati dei videogiocatori che ne hanno affittato uno per uno scopo sicuramente meno "nobile" in generale, ma sicuramente mosso da grande passione: dare una possibilità all'esistenza di Shenmue 4 grazie a un billboard di Times Square.