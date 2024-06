Anche Sumo Group annuncia licenziamenti di massa

Continua il trend inesorabile dei licenziamenti, che stavolta colpisce Sumo Group con una riduzione della forza lavoro del 15% su tutte le aziende del gruppo.

Sumo Group è nota soprattutto per i suoi servizi di lavoro su commissione e di co-sviluppo e ha creato giochi per artisti del calibro di PlayStation, Microsoft e Sega.

Tra i titoli a cui ha lavorato c'è anche Forza Horizon 5 (lo trovate su Amazon), ed è una presenza fissa anche nei progetti più importanti del settore.

L'annuncio è arrivato direttamente dalle pagine del gruppo, con una nota diffusa pubblicamente a seguito di un precedente confronto interno.

«Il lavoro e la dedizione degli ultimi 21 anni hanno contribuito a mettere Sumo sulla mappa e a costruire una famiglia di studi che non è seconda a nessuno», dichiara Sumo Group nella nota rivolgendosi a tutto il pubblico.

Le motivazioni dei licenziamenti sono purtroppo sempre le stesse che abbiamo sentito, in lungo e in largo:

«Sebbene Sumo sia stata in grado di gestire molte delle recenti difficoltà che l'industria dei giochi ha dovuto affrontare, non ne siamo rimasti immuni e rimodellare le operazioni in tutta l'azienda per affrontare meglio le prossime sfide previste nei prossimi mesi è un percorso che dobbiamo ora intraprendere per garantire la sicurezza dell’impresa in futuro. [...] Stiamo prendendo in considerazione ogni percorso alternativo per limitare l’impatto sulle nostre persone, ma purtroppo questo processo di trasformazione interesserà fino al 15% delle nostre persone in tutto il Gruppo in Canada, Regno Unito, Polonia, Repubblica Ceca e India.»