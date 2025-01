Ubisoft chiude studi in Europa e licenzia 185 dipendenti

Ubisoft ha confermato un piano di ristrutturazione che porterà al licenziamento di 185 dipendenti in Europa.

Come riportato anche da VGC, la decisione include la chiusura definitiva dello studio Ubisoft Leamington, situato a Leamington Spa, Inghilterra, e tagli al personale presso Ubisoft Düsseldorf, Ubisoft Stockholm e Ubisoft Reflections.

Ubisoft Leamington, conosciuto in passato come FreeStyleGames, è lo studio che ha creato la serie DJ Hero (che trovate in ogni caso ancora su Amazon).

Dopo l’acquisizione da parte di Ubisoft nel 2017, lo studio ha lavorato principalmente come supporto per titoli come Far Cry 5, Avatar e Star Wars Outlaws.

In una dichiarazione rilasciata sempre a VGC, Ubisoft ha spiegato:

«Come parte dei nostri sforzi continui per dare priorità ai progetti e ridurre i costi per garantire la stabilità a lungo termine di Ubisoft, abbiamo annunciato ristrutturazioni mirate presso Ubisoft Düsseldorf, Ubisoft Stockholm e Ubisoft Reflections, oltre alla chiusura permanente dello studio Ubisoft Leamington. Purtroppo, questo impatterà 185 dipendenti in totale. Siamo profondamente grati per i loro contributi e ci impegniamo a supportarli durante questa transizione.»

Questa mossa arriva in un momento delicato per Ubisoft, che sta affrontando un periodo di difficoltà finanziarie e un calo delle performance di mercato.

Recentemente, la società ha dichiarato di voler intraprendere passi decisivi per ristrutturarsi ed esplorare attivamente opzioni strategiche e finanziarie.

A seguito di queste difficoltà, si stanno moltiplicando le speculazioni su una potenziale partnership tra Tencent e la famiglia Guillemot, fondatori di Ubisoft. Secondo Bloomberg, entrambe le parti starebbero valutando la creazione di una nuova entità che includerebbe alcuni asset di Ubisoft, con l’obiettivo di aumentarne il valore.

La situazione resta decisamente poco rosea, ma una cosa è chiara: Ubisoft sta affrontando una crisi che potrebbe ridefinire il suo futuro, sia a livello operativo che strategico. Il pensiero va in ogni caso a tutti gli ex impiegati della compagnia che hanno da poco perso il lavoro.