L'affare Ubisoft-Tencent potrebbe prendere una svolta inaspettata

Ubisoft e Tencent potrebbero prendere una svolta inaspettata, letterlamente insieme con una potenziale iniziativa basta su una joint venture inedita.

Come riporta Eurogamer, il conglomerato cinese Tencent e la famiglia Guillemot, fondatrice di Ubisoft, starebbero valutando di redirigere una selezione di asset di Ubisoft in una nuova realtà.

Secondo un report di Bloomberg, le due società intendono creare una joint venture e trasferire al suo interno i suddetti asset, con l'obiettivo dichiarato di aumentare il valore complessivo della compagnia.

Le due parti stanno ancora analizzando quali asset includere in questo progetto. Un accordo potenziale consentirebbe a Tencent di possedere una quota nella joint venture e di ottenere maggiore controllo su alcune proprietà intellettuali di Ubisoft, rafforzando al contempo il suo business videoludico al di fuori della Cina, secondo il report.

Nelle ultime settimane il tema del rapporto di forza economico si è intensificato dopo le recenti notizie su Ubisoft, che hanno portato l'azienda a rivedere anche la sua proprietà.

Al momento non sono state prese decisioni definitive in merito a questa presunta collaborazione. La compagnia ha incaricato consulenti per valutare opzioni strategiche e capitalistiche volte a massimizzare i rendimenti per gli stakeholder.

C'è anche la questione del giudizio di Tencent come presunta società ostile legata al governo cinese, che ha scosso ulteriormente gli animi delle parti in causa dando un ulteriore batosta alle manovre dell'accordo.

Il futuro di Ubisoft è certamente in bilico e le prossime mosse saranno importantissime. Oltre al fallimento degli ultimi progetti importanti c'è anche il destino di Assassin's Creed Shadows, che a questo punto diventa centrale per il futuro prossimo dell'azienda.

Ubisoft ha infatti ulteriormente rimandato l'uscita del titolo, che ora uscirà il 20 marzo 2025, dopo essere stato inizialmente fissata inizialmente addirittura per il 2024. Questo rinvio aveva congelato anche l'attività di Tencent, secondo altri report, ma a quanto pare solo per un attimo.