Assassin's Creed Mirage avrà davvero nuovi DLC? "No comment" di Ubisoft

Sebbene non fossero inizialmente previsti contenuti aggiuntivi per l'ultimo capitolo di Assassin's Creed Mirage, le ultime indiscrezioni parlerebbero di un cambio di strategia particolarmente improvviso in casa Ubisoft.

Come vi ho riportato la scorsa giornata sulle nostre pagine, pare infatti che il capitolo con Basim protagonista sarebbe pronto ad aggiornarsi con almeno un DLC, finanziato dal Fondo Pubblico d'Investimento dell'Arabia Saudita.

La mossa è apparsa quantomeno curiosa, dato che tra poco meno di due mesi sarà ufficialmente disponibile Assassin's Creed Shadows (potete prenotarlo su Amazon): significa che il contenuto aggiuntivo di Mirage verrebbe a tutti gli effetti reso disponibile solo dopo il lancio dell'episodio ambientato nel Giappone Feudale.

Eurogamer.net ha provato a contattare Ubisoft per avere chiarimenti in merito sul report, ma i portavoce dell'azienda si sono trincerati dietro un secco "No comment", rifiutandosi di confermare o smentire l'indiscrezione:

«Rifiuteremo di commentare. Siamo concentrati sul finire Assassin's Creed Shadows ed emozionati che i giocatori possano giocarci dal 20 marzo».

In realtà il "no comment" potrebbe anche essere interpretato come una mezza ammissione di verità: del resto, se il report fosse stato errato, sarebbe bastato semplicemente cogliere l'occasione per smentirlo una volta per tutte.

Insomma, se avete apprezzato lo stile di gameplay nostalgico proposto in Mirage, potrebbe valere la pena di tenere gli occhi puntati per le prossime settimane: stando al report, il lancio di questo presunto DLC dovrebbe arrivare entro la fine dell'anno.

Ovviamente, dato che non c'è stata neanche alcun tipo di conferma vera e propria, possiamo solo invitarvi a prendere il tutto con le dovute precauzioni: continuate a seguirci per saperne di più in merito.

Nel frattempo, come ha giustamente ricordato anche la stessa Ubisoft, tra poche settimane potremo mettere le mani su Assassin's Creed Shadows, salvo ulteriori rinvii dell'ultima ora.

Nelle scorse settimane ho avuto l'opportunità di provarlo in anteprima per voi per circa 4 ore, raccontandovi che sembra essere la naturale evoluzione di Valhalla, con tutti i pregi e difetti che ne conseguono.