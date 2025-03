Non tutti gli utenti PS Plus potranno giocare gratis a Dragon Age the Veilguard

Nonostante le polemiche sterili sulla presunta agenda woke di Dragon Age The Veilguard promosse da una frangia di videogiocatori, ci sono altrettanti veri videogiocatori che avrebbero voluto provare l'ultimo episodio della saga di BioWare sfruttando il catalogo di giochi gratis di PlayStation Plus.

PlayStation ha infatti svelato che Dragon Age The Veilguard è tra i giochi gratis di marzo 2025 per gli abbonati a PlayStation Plus.

A pochi mesi dalla sua uscita, il titolo di BioWare è stato inserito nel catalogo insieme a Sonic Colors: Ultimate, Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection. Tuttavia, per alcuni abbonati a PlayStation Plus questi saranno i giochi gratis del mese, ma non Veilguard.

Come riporta PlayStation Lifestyle, Dragon Age The Veilguard in alcuni Paesi è stato sostituito con un titolo della saga videoludica di Warhammer.

Nel Medio Oriente, Dragon Age The Veilguard è stato rimosso dall’offerta di PlayStation Plus ed è stato sostituito da Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, mentre Sonic Colors: Ultimate e Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection rimangono disponibili.

Va sottolineato che Dragon Age The Veilguard non è neanche disponibile per l'acquisto in Medio Oriente, visto che la sua distribuzione è stata bloccata sia in formato fisico e digitale.

Né Sony né BioWare hanno fornito spiegazioni ufficiali sulla rimozione in questo momento, ma è plausibile ipotizzare che la decisione sia legata ai contenuti del gioco.

Nonostante la community alt-right si sia improvvisamente risvegliata dal torpore complottista per il lancio di Veilguard, la serie di Dragon Age ha sempre incluso all'interno del suo racconto delle tematiche legate alla comunità di persone LGBTQIA+ e, in generale, scene di nudo più o meno evidenti.

Il motivo di questo blocco, e della relativa rimozione dal catalogo dei giochi gratis di PlayStation Plus, potrebbe essere facilmente riconducibile all'avversione del Medio Oriente per le tematiche che riguardano l'identità di genere. In passato, infatti, ci sono stati altri titoli che sono stati censurati o addirittura banditi in in questa zona, e questa rimozione potrebbe seguire le stesse motivazioni.

In attesa di chiarimenti, che difficilmente arriveranno a questo punto, è bene interrogarsi sul fatto che la saga di Dragon Age possa essere finita davvero.