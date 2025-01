Dragon Age, la serie è morta? Arriva una risposta

A seguito dei licenziamenti in BioWare, che hanno visto l'uscita di diversi sviluppatori chiave di Dragon Age: The Veilguard, un ex sceneggiatore della serie ha voluto rassicurare i fan sul futuro della serie.

Questa settimana, come saprete, EA ha deciso di "ristrutturar" BioWare per concentrarsi solo su Mass Effect 5.

Alcuni membri del team di The Veilguard (che trovate su Amazon) sono stati trasferiti su altri progetti, come il gioco di skate Skate in sviluppo presso Full Circle..

Altri, invece, sono stati licenziati e ora stanno cercando nuove opportunità di lavoro. In ogni caso, la notizia delle ristrutturazioni in BioWare, dei licenziamenti e dell'assenza di DLC per The Veilguard ha alimentato la sensazione tra i fan che la serie sia ormai giunta al termine.

Tuttavia, Sheryl Chee, senior writer di Dragon Age: The Veilguard che ora lavora su Iron Man presso Motive, ha voluto dare speranza ai fan sui social (via IGN US).

Rispondendo a un fan che temeva la fine di Dragon Age, Chee ha risposto dicendo che la serie ora appartiene ai fan, che continueranno a mantenerla viva con le proprie creazioni.

«[...] Ma Dragon Age non è morto. Ci sono fanfic. Ci sono opere d'arte. Ci sono le connessioni che abbiamo creato grazie ai giochi. Tecnicamente EA/BioWare possiedono il marchio, ma non puoi possedere un'idea, per quanto ci provino. Dragon Age non è morto perché ora è vostro.»

E poi: «Qualcuno ha appena ripostato dicendo che scriverà un enorme AU (alternate universe) e questa è la cosa di cui parlavo. Se Dragon Age ti ha ispirato a fare qualcosa, se ti ha acceso quella 'estate invincibile', allora ha fatto il suo lavoro, ed è stato il mio onore più grande averne fatto parte.»

EA non ha ancora dichiarato ufficialmente che la serie Dragon Age sia morta, ma vista la situazione attuale di BioWare e il completo focus su Mass Effect 5, è difficile immaginare un nuovo capitolo della serie a breve, se mai arriverà.