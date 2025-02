PlayStation Plus, Dragon Age the Veilguard tra i giochi gratis di marzo 2025

PlayStation Plus si aggiorna con i nuovi giochi gratis con una selezione di titoli per le ultime generazioni di PlayStation.

I giochi gratis, che sono disponibili su PlayStation 4 e PlayStation 5, sono a disposizione di tutti gli abbonati a PlayStation Plus, anche nella nuova dimensione dell’abbonamento.

L'annuncio è arrivato come sempre dal PlayStation Blog dove vengono illustrati i titoli gratis disponibili per il prossimo mese da poter riscattare sia su PlayStation 5 che su PlayStation 4 per tutti gli abbonati.

I giochi gratis di marzo 2025 per gli abbonati al servizio di PlayStation sono:

Dragon Age: The Veilguard | PS5

Sonic Colors: Ultimate | PS4

Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection | PS4, PS5

Per poter usufruire di questi giochi gratis avete bisogno almeno di un abbonamento Essential, ma sono inclusi anche in Extra e Premium.

Dal 4 marzo, tutti i membri di PlayStation Plus possono aggiungere i tre titoli sopra elencati alle loro librerie di giochi. Tutti e tre i giochi saranno disponibili per i membri PlayStation Plus senza costi aggiuntivi, al di fuori dell'abbonamento scelto.

Per tutti gli approfondimenti relativi a PlayStation Plus vi raccomandiamo la nostra guida.

Sulla nostra testata trovate anche delle ricche guide dedicate ai giochi inclusi in PlayStation Plus Extra – il livello intermedio, che aggiunge ai benefici di Essential una libreria on demand – e ai giochi inclusi in PlayStation Plus Premium – il livello massimo, che aggiunge anche dei giochi classici e la possibilità di fruirne alcuni tramite cloud.

