Non solo Bayonetta 4, Hideki Kamiya voleva un'altra trilogia

Hideki Kamiya è tornato a essere molto chiacchierone sui suoi canali e, stavolta, ha parlato nuovamente di Bayonetta lanciando una bomba abbastanza importante.

Nel canale YouTube che ha aperto dopo il suo addio a PlatinumGames, Kamiya ha detto con chiarezza che non avrebbe mai voluto concludere definitivamente la saga con il (meraviglioso) terzo capitolo.

In concomitanza con l'uscita di Bayonetta 3, Kamiya aveva effettivamente parlato della possibilità di un quarto capitolo, spiegando anche alcune delle idee che aveva in mente per la produzione.

«Sento spesso dire che volevo concludere la serie con Bayonetta 3. È assolutamente falso», ha chiarito nel suo video: «Volevo semplicemente segnare un punto di arresto come trilogia. E per me, quel punto di arresto doveva essere l'inizio di un nuovo capitolo».

Riguardo alle sue intenzioni, Kamiya ha spiegato in maniera molto chiara quale sarebbe stata la sua visione per il futuro di Bayonetta:

«Ho immaginato di continuare la serie con quel nuovo capitolo. Magari persino di creare un'altra trilogia che portasse a un altro capitolo. Questo era il mio piano. E quando ho iniziato quel nuovo capitolo, non ho pensato solo alla storia. Certo, la storia sarebbe stata nuova, ma anche il sistema di gioco. Per il nuovo capitolo, ho immaginato un modello completamente diverso, partendo da zero sia nella storia che nel game design. Quindi, non ho mai avuto intenzione di concludere la serie con Bayonetta 3.»

Una bella curiosità ma non una bella notizia, questa, perché Bayonetta ha celebrato 15 anni di vita ma non ha futuro a questo punto.

Ora che Kamiya ha fondato Clovers, un nuovo studio in collaborazione con Capcom dove sta lavorando al sequel di Okami, e collabora a Ninja Gaiden 4, vedremo se mai qualcuno avrà il coraggio di riprendere per mano la strega di Umbra.

Di sicuro Hideki Kamiya vorrebbe tornare anche su Devil May Cry o Viewtiful Joe, addirittura.