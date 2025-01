PlatinumGames (o quello che ne rimane) vuole celebrare i 15 anni di Bayonetta

Sono ormai trascorsi 15 anni dal debutto assoluto di Bayonetta e PlatinumGames ha deciso che la ricorrenza non può più passare inosservata. Il dubbio, però, è un altro: chi dei volti storici del team è ancora tra le sue fila e chi, invece, lo ha lasciato insieme all'addio di Hideki Kamiya un paio di anni or sono?

La notizia arriva dal profilo Twitter ufficiale della compagnia giapponese, che ha finalmente spezzato il silenzio dei mesi scorsi per annunciare delle celebrazioni dedicate a Bayonetta e al suo anniversario, invitando i fan a tenere gli occhi aperti per qualche potenziale sorpresa.

Come leggiamo sui social:

«È l'anno del 15° anniversario di Bayonetta! Bayonetta è arrivata a livello internazionale a gennaio 2010, quindi vogliamo rendere il 2025 un anno di celebrazione! Abbiamo un po' di cose in preparazione per festeggiare questo traguardo, quindi tenete gli occhi bene aperti».

Mentre è lecito domandarsi se magari vedremo un gradito ritorno dell'amatissima protagonista della saga, giustamente VGC si domanda quanti dei volti storici di Platinum siano ancora coinvolti nel team: Kamiya decise di lasciarlo a settembre 2023, dichiarandosi non più soddisfatto della visione di PlatinumGames (difficile dargli torto, dopo casi come Babylon's Fall), e affermò di essere pronto ad accogliere nel suo nuovo team, Clovers, chiunque a sua volta non si sentisse più felice nella compagnia.

Non sappiamo chi effettivamente lo abbia seguito, ma vale la pena notare che, dopo di lui, anche Kenji Saito (director di Metal Gear Rising), Takahisa Taura (director di Astral Chain) e Masaki Yamanaka (director di Anarchy Reigns) hanno rimosso dai loro profili i riferimenti a PlatinumGames. Che anche loro abbiano optato per l'addio?

Vedremo se in futuro si riuscirà a capire qualcosa di più del nuovo assetto della compagnia, da tempo celebre per i suoi riconoscibilissimi giochi d'azione: una identità che sarà mantenuta anche dopo l'addio di alcuni dei suoi volti chiave? Magari potremo capirlo da come sarà celebrato questo 15° anniversario di Bayonetta...