Non perdere l'offerta del giorno: Starfield per PC SCONTATO del 45% su Instant Gaming!

Se siete appassionati di giochi di ruolo e avventure spaziali, questa è l'occasione che stavate aspettando: Starfield per PC è disponibile su Instant Gaming al prezzo eccezionale di 38,49€, con uno sconto del 45% rispetto a quello di listino di 70€. Questa promozione fa parte del "Calendario dell'Avvento" di Instant Gaming, che ogni giorno fino al 24 dicembre offre sconti imperdibili su titoli selezionati.

Starfield, perché acquistarlo?

Starfield (qui trovate la nostra recensione completa), sviluppato da Bethesda Game Studios, è il primo nuovo universo creato dallo studio in oltre 25 anni, gli stessi autori di capolavori come The Elder Scrolls V: Skyrim e Fallout 4. Ambientato 300 anni nel futuro, il gioco permette di esplorare lo spazio come membro di Constellation, l'ultima organizzazione di esploratori spaziali. Con una prospettiva in prima o terza persona, Starfield offre un'esperienza di gioco immersiva, combinando elementi di fantascienza con un'estetica definita "NASA-punk", che fonde il design futuristico con dettagli realistici ispirati alla NASA.

Il gioco si distingue per la sua libertà di esplorazione: è possibile pilotare la propria nave spaziale e visitare una vasta gamma di pianeti, ognuno con ambientazioni uniche come metropoli, giungle aliene, deserti e città su palafitte. La personalizzazione del personaggio è profonda, permettendo di modificare aspetto fisico, background e tratti distintivi, oltre a offrire un assistente robotico, Vasquez, che accompagna il giocatore nelle sue avventure.

La trama di Starfield è ricca di sfumature morali e decisioni che influenzano il corso degli eventi, offrendo un'esperienza narrativa coinvolgente. Il mondo di gioco è generato proceduralmente, garantendo una vastità di contenuti e scenari da scoprire. Inoltre, è il primo titolo a utilizzare il rinnovato Creation Engine 2 di Bethesda, assicurando una qualità grafica e tecnica all'avanguardia.

Non lasciatevi sfuggire questa opportunità di immergervi in un'avventura spaziale senza precedenti. Acquistando Starfield su Instant Gaming, riceverete una chiave ufficiale e potrete iniziare a giocare in pochi istanti. Ricordate che le offerte del "Calendario dell'Avvento" sono disponibili per un periodo limitato, quindi visitate il sito ogni giorno per scoprire nuovi sconti su titoli selezionati.

Vedi offerta su Instant Gaming