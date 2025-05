Non c'è solo Forza Motorsport nei giochi Xbox gratis del weekend

Come sapete, il weekend dei giocatori Xbox sarà adrenalinico a dir poco perché sarà possibile giocare gratuitamente a Forza Motorsport nelle prossime ore.

Il titolo fa parte anche delle promozioni di weekend gratuito di Steam, oltre che dei Free Play Days sulle console Xbox, accessibili a partire dall'abbonamento Game Pass Core. Ovviamente, sullo store di casa Valve non è però necessario alcun tipo di abbonamento o acquisto aggiuntivo.

Mentre attenzione: ci sono un paio di condizioni da conoscere prima di correre a scaricarlo.

Il gioco sarà disponibile gratuitamente per gli utenti Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X, nell’ambito dell’iniziativa Free Play Days.

Tuttavia, per accedere all’offerta non basta avere una console: è necessario essere abbonati a Xbox Game Pass Core o Xbox Game Pass Ultimate (se non lo siete, usate Amazon).

Inoltre, non si tratta di un regalo permanente: il gioco resterà gratuito solo per il weekend, e al termine sarà necessario acquistarlo per continuare a giocarci.

Forza Motorsport vi permetterà di guidare oltre 500 auto realmente esistenti in 27 dei tracciati più amanti dagli appassionati della saga automobilistica, da soli o sfidando i vostri amici online.

Nel caso vogliate farlo vostro per sempre, vi segnalo che sia su Steam che su Xbox è disponibile in offerta con sconti fino al 50%.

Insieme a Forza Motorsport, c'è un altro titolo che fa parte dell’iniziativa: The Escapists anch’esso giocabile gratuitamente per tutto il fine settimana.

The Escapists è una simulazione di evasione pluripremiata che offre ai giocatori l'opportunità di sperimentare una visione spensierata della vita quotidiana in carcere. Padroneggia la routine, pianifica la tua strategia e poi metti in atto la tua evasione.

Per quanto riguarda l'ecosistema Xbox, gli abbonati a Game Passa avranno il loro modo di impegnarsi, sebbene alcuni titoli se ne andranno come sempre alla fine del mese.