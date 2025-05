8 giochi gratis dicono addio a Xbox Game Pass a metà maggio

Xbox Game Pass ha appena aggiornato la sua sezione "Presto non disponibile", annunciando con le consuete due settimane di anticipo tutti i giochi che non saranno più disponibili gratuitamente a metà mese.

Questa volta dovremo salutare ben 8 produzioni: pur non essendoci dei big veri e propri, la lista include diverse produzioni indipendenti particolarmente apprezzate dagli utenti e che sarebbe meglio non lasciarsi scappare.

Di seguito troverete l'elenco completo, che abbiamo verificato personalmente tramite i nostri abbonamenti:

Xbox Game Pass: giochi gratis rimossi dal 15 maggio 2025

Little Kitty, Big City

Planet of Lana

Hauntii

Dune: Spice Wars

Brothers: a Tale of Two Sons

The Big Con

Jurassic World Evolution 2

Chants of Sennaar

Tra le produzioni più interessanti vi segnalo sicuramente Chants of Sennaar, un puzzle game basato sul decifrare antichi linguaggi e riconnettere le varie popolazioni: il nostro Marino Puntorieri l'ha premiato con 8/10 nella recensione dedicata, raccontandovi che è «un'opera valida e diversa dal solito per tutti gli appassionati di enigmi e antiche leggende: un'originalità da scoprire e da premiare».

Vi segnalo anche l'affascinante Planet of Lana, deliziosa avventura 2D con una direzione artistica che potrà solo conquistarvi: la nostra Stefania Sperandio l'ha premiato con 7.8/10, spiegandovi nella recensione che «è un'odissea riconoscibile e intrigante, più forte nelle sue vocazioni e nel coinvolgimento che nell'esperienza controller alla mano vera e propria».

Ma ci sono anche tante altre produzioni interessanti, come per esempio la versione originale di Brothers — titolo che ha aperto la strada ai giochi cooperativi di Hazelight Studios, da A Way Out fino a Split Fiction — e anche il tenerissimo Little Kitty Big City.

Insomma, c'è tanta carne al fuoco in questa line-up, che potrete provare anche in Cloud se siete iscritti a Xbox Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon).

Ovviamente vi consiglio di provarli tutti il prima possibile, segnalandovi anche che potrete approfittare di sconti speciali di almeno il 20% prima della loro rimozione dal catalogo.