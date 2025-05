Forza Motorsport è gratis su Steam e Xbox, solo per il weekend

Per questo fine settimana potrete divertirvi con una grande produzione di Xbox Game Studios, senza alcun costo aggiuntivo: da questo momento potete infatti scaricare gratis Forza Motorsport, l'ultimo gioco di corsa sviluppato da Turn 10.

Il titolo fa parte delle promozioni di weekend gratuito di Steam, ma anche dei Free Play Days sulle console Xbox, accessibili a partire dall'abbonamento Game Pass Core.

Chiaramente non si tratta di una notizia particolarmente significativa per chi è iscritto a Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon), dato che è già incluso nel catalogo, ma chi possiede gli abbonamenti meno costosi avrà un'opportunità da non lasciarsi scappare.

Ovviamente, sullo store di casa Valve non è però necessario alcun tipo di abbonamento o acquisto aggiuntivo.

Forza Motorsport vi permetterà di guidare oltre 500 auto realmente esistenti in 27 dei tracciati più amanti dagli appassionati della saga automobilistica, da soli o sfidando i vostri amici online.

La nostra Giulia Garassino gli ha assegnato 8/10 nella recensione dedicata, raccontandovi che Forza Motorsport «non cambia nella sua natura, proponendo un vasto parco auto, diversi tracciati e un buon sistema di guida che, però, pecca in alcuni dettagli significativi».

Se volete mettervi alla prova sulle piste da corsa, potrete farlo già da questo momento: potete scaricarlo su Steam o sulle console Xbox tramite le seguente pagine ufficiali.

Vi ricordo tuttavia che la prova sarà disponibile gratuitamente solo per questo weekend: a partire da lunedì prossimo tornerà infatti giocabile solo a pagamento —o con un regolare abbonamento Game Pass Ultimate.

Nel caso vogliate farlo vostro per sempre, vi segnalo che sia su Steam che su Xbox è disponibile in offerta con sconti fino al 50%.

Su Steam non sono disponibili ulteriori giochi gratuiti per il fine settimana, ma i Free Play Days di Xbox includono anche The Escapists: potete scaricarlo cercandolo direttamente dalle vostre console, dato che la pagina web su browser non offre attualmente la possibilità di effettuare il download gratuito.