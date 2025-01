Non avete idea di quanto abbia venduto Call of Duty negli ultimi 16 anni

Che Call of Duty sia una miniera d'oro non è una novità, ma che lo sia stato per gli ultimi 16 anni ininterrotti negli Stati Uniti è un po' una novità.

Call of Duty: Black Ops 6 (lo trovate su Amazon) si conferma il videogioco più venduto negli Stati Uniti nel 2024, segnando il sedicesimo anno consecutivo in cui la serie Call of Duty domina la classifica annuale.

Secondo i dati pubblicati da Circana (tramite VGC), Black Ops 6 ha raggiunto il primo posto in termini di vendite in dollari. Inoltre, Circana evidenzia che «Call of Duty rimane il franchise di videogiochi più venduto negli Stati Uniti per il 16° anno consecutivo».

Ad insidiare questo record, negli USA, c'era stato per un attimo EA Sports College Football 25, che il mese scorso era diventato il gioco sportivo più venduto di sempre negli Stati Uniti. Ma questo non è bastato a togliere di mezzo Black Ops 6, che è tornato nel posto più importante.

Ecco la lista dei giochi più venduti negli Stati Uniti nel corso del 2024:

Call of Duty: Black Ops 6 (Microsoft) EA Sports College Football 25 (EA) Helldivers II (Sony) Dragon Ball: Sparking! Zero (Bandai Namco) NBA 2K25 (Take-Two) Madden NFL 25 (EA) Call of Duty: Modern Warfare 3 (2025) (Microsoft) EA Sports FC 25 (EA) Elden Ring (Bandai Namco) EA Sports MVP Bundle (EA)

Ci sono ovviamente tanti titoli sportivi nella top 10, a eccezione di giochi come Helldivers 2 e Dragon Ball Sparking Zero tra gli altri che danno un po' di varietà alla classifica.

Per quanto riguarda il resto del rapporto, Circana evidenzia un calo dell'1,1% nella spesa per i videogiochi negli Stati Uniti nel 2024 rispetto al 2023. Questo è principalmente attribuibile a una diminuzione del 25% delle vendite di hardware, mentre i segmenti di contenuti (software, DLC e abbonamenti) e accessori hanno registrato un aumento rispettivamente del 2% e del 6%.

Discorso simile per il mercato europeo, con vendite sostanzialmente immobili e videogiochi moderni quasi inesistenti.