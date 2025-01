Dragon Ball Sparking Zero, disponibile la patch con i primi DLC: ecco le novità

Da oggi 21 gennaio è ufficialmente disponibile il primo importante aggiornamento del 2025 su Dragon Ball Sparking Zero, che introduce nuovi combattenti aggiuntivi a pagamento.

Nelle scorse giornate Bandai Namco ha infatti confermato che tutti i personaggi di questo primo pacchetto DLC comprendono i combattenti visti in Dragon Ball Super: Super Hero, con ben poche sorprese per gli appassionati.

Grazie al nuovo aggiornamento di Dragon Ball Sparking Zero (lo trovate su Amazon) potrete infatti provare 4 nuove versioni di Gohan — inclusa la forma Beast — e 4 nuove versioni di Piccolo — comprese le forme Orange e Giant — insieme a Gamma 1&2 e Cell Max, per un totale di 11 personaggi giocabili.

Ricordiamo che sono attualmente disponibili soltanto per chi possiede il Season Pass: tutti gli altri giocatori dovranno necessariamente attendere il 23 gennaio.

Un'altra novità particolarmente interessante di questo aggiornamento è l'introduzione di una modalità chiamata Legendary Warrior Face-Off: per un periodo di tempo limitato potrete affrontare un personaggio particolarmente potente, mettendo a dura prova le vostre capacità.

La patch ha bilanciato anche le abilità Wild Sense, Kaioken (versione Goku Z Early) e Ta-dah!, ma allo stesso tempo ha cambiato radicalmente anche la skill "All I Need Is Five Seconds!" di Goku SSJ4: precedentemente considerata una delle abilità peggiori di tutto Sparking Zero, ora diventa indubbiamente una delle più utili, dato che caricherà completamente il vostro Ki.

Segnaliamo anche alcune novità interessanti per le partite online: adesso Quick Match vi permetterà di entrare immediatamente in una partita, mentre per le partite Ranked verrà assegnata una penalità di tempo prima di poter entrare in un nuovo match, qualora gli utenti decidano di disconnettersi prima della fine dell'incontro.

Una penalità che era già stata annunciata come misura per combattere il fastidioso fenomeno dei ragequitter, ma che finalmente sarà disponibile dalla giornata odierna.

Il nuovo aggiornamento di Dragon Ball Sparking Zero introduce diverse modifiche al bilanciamento delle meccaniche di gioco: se siete curiosi di saperne di più, trovate il changelog completo al seguente indirizzo.