Sony annuncia i film di Horizon e Helldivers (e l'anime di Ghost of Tsushima)

Sony non ha mai nascosto di voler puntare maggiormente sugli adattamenti delle sue IP PlayStation più celebri, con tanti nuovi adattamenti pensati per il piccolo e il grande schermo.

Dopo aver confermato ufficialmente il mese di lancio per la Stagione 2 di The Last of Us, il Consumers Electronic Show ci ha regalato tante altre conferme importanti per gli appassionati, con ben due nuovi film live-action ufficialmente in lavorazione.

Come riportato da IGN USA, Asad Qizilbash, capo di PlayStation Productions, ha infatti confermato che sono già iniziati i lavori per un film di Horizon e uno ispirato al fenomeno Helldivers 2, entrambi previsti per il grande schermo.

Per entrambe queste produzioni abbiamo attualmente pochissimi dettagli, ma sappiamo che il film di Horizon sarà prodotto insieme a Columbia Pictures, confermando allo stesso tempo che sarà un adattamento della prima avventura di Aloy vista in Zero Dawn (lo trovate su Amazon, a proposito):

«Immaginate la storia di origine di Aloy ambientata in un mondo vivace e molto in là nel futuro, pieno di grandi macchine, che arriva per voi sul grande schermo per la prima volta».

L'annuncio del film di Horizon Zero Dawn arriva a pochi mesi dalla notizia della cancellazione di una serie TV a tema: sapevamo che Sony era ancora interessata a un adattamento della saga di Aloy, che evidentemente prenderà nuova vita sotto forma di film live-action.

Sul film di Helldivers abbiamo invece ancora meno dettagli, ma sappiamo che sarà in produzione direttamente presso Sony Pictures, confermando anche che sarà un adattamento del sequel di successo e non al primo capitolo della serie.

Sarà decisamente interessante capire cosa verrà realizzato, considerando che lo stesso Helldivers si ispira al film di culto Starship Troopers.

Ma le novità non sono finite qui, perché è stato annunciato anche un adattamento anime di Ghost of Tsushima Legends, modalità multiplayer dell'avventura di Jin Sakai, che sarà distribuito esclusivamente sulla piattaforma Crunchyroll.

Sarà realizzato in partnership con Aniplex, studio dietro produzioni come Demon Slayer e Sword Art Online, con la regia di Takanobu Mizuno, una narrazione realizzata da Gen Urobuchi e animazioni curate da Kamikaze Douga.

Anche se i dettagli restano ovviamente scarsi, sappiamo che l'uscita dell'anime è prevista nel corso del 2027: di sicuro questi annunci rappresentano l'ennesima dichiarazione di forza di Sony, che intende sfruttare sempre più attivamente le IP a propria disposizione.