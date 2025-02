Non aspettatevi Death Stranding 2 al prossimo State of Play

Tra poche ore ci sarà un nuovo State of Play di PlayStation e tutti si aspettano il ritorno di Death Stranding 2. Forse non dovrebbero.

Nella giornata di oggi, infatti, Kojima Productions e PlayStation hanno annunciato un panel speciale dedicato a Death Stranding 2: On the Beach che si terrà durante il SXSW 2025 ad Austin, in Texas, il 9 marzo (fonte).

Durante l’evento, Hideo Kojima condividerà nuovi dettagli sul sequel dell’acclamato Death Stranding, in arrivo entro la fine dell’anno (e forse anche prima del previsto) in esclusiva su PlayStation 5.

Il panel, intitolato "PlayStation Presents DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH Special Panel", si svolgerà nella Ballroom D del SXSW alle 16:00 (CDT) e sarà trasmesso in live streaming, con ulteriori dettagli che verranno rivelati prossimamente.

Oltre alla presentazione, Kojima Productions allestirà un pop-up shop esclusivo all’interno del festival, dove i fan potranno acquistare merchandise dedicato al gioco, incluse edizioni limitate disponibili solo per i partecipanti all’evento. Maggiori informazioni verranno diffuse a breve.

Considerato che l'evento che si terrà durante il SXSW è molto vicino alla data del prossimo State of Play, è difficile immaginare che PlayStation voglia occupare due slot di comunicazione così vicini.

La soluzione potrebbe essere dare poche informazioni durante l'evento di domani, magari solo la data di uscita definitiva di Death Stranding 2, per poi lasciare all'evento del 9 marzo tutta la parte più importante relativa al gameplay e informazioni più concrete.

C'è tuttavia un indizio che ci lascia pensare che un trailer, in uno di questi due momenti, arriverà in ogni caso. Hideo Kojima ci ha lavorato di recente e, come suo solito, ha condiviso alcune foto sui social per provarlo e mostrarlo ai fan.

A questo punto vedremo se Death Stranding 2 sarà davvero all'interno del prossimo State of Play: l'appuntamento è già fissato.