L'uscita di Death Stranding 2 non sarebbe così lontana

Il viaggio di Sam Porter Bridges potrebbe riprendere prima del previsto: Death Stranding 2: On the Beach ha ricevuto la classificazione ufficiale dal Game Rating and Administration Committee sudcoreano, segnale che il lancio potrebbe essere imminente (o perlomeno, vicino).

Il sequel del primo capitolo (che trovate su Amazon) è stato vietato ai minori a causa dei seguenti contenuti: violenza esplicita, con combattimenti cruenti, sangue e mutilazioni, linguaggio volgare e osceno, con frequente uso di espressioni forti, uso diretto di droghe con scene di fumo e alcol.

Secondo la normativa sudcoreana, il titolo è quindi classificato come "Non disponibile per i minori", come riportato anche da Wccftech.

La vera notizia, però, non è tanto la classificazione in sé, quanto il fatto che sia arrivata ora.

Di norma, il rating di un gioco avviene pochi mesi prima del lancio: titoli come Star Wars Outlaws sono stati classificati in Corea circa cinque mesi prima dell’uscita, mentre altri hanno ricevuto il rating a soli tre mesi dalla pubblicazione.

Questo potrebbe significare che Death Stranding 2 arriverà entro la prima metà del 2025, magari con un annuncio (e magari un nuovo trailer) durante il prossimo State of Play, evento Sony che dovrebbe tenersi già la prossima settimana.

D’altronde, lo stesso Hideo Kojima aveva dichiarato nel maggio 2024 che il gioco era entrato nella fase di rifinitura, con doppiaggio e motion capture già completati.

La macchina del marketing di Death Stranding 2 sta iniziando a muoversi, e se davvero l’uscita fosse fissata per la prima metà dell’anno, Sony potrebbe aver tenuto nascosta questa carta fino all’ultimo momento per un colpo a sorpresa.

Più che la data, però, resta la domanda più importante: Kojima riuscirà a stupire ancora o il sequel sarà solo un’operazione autoriale per fan hardcore? L’unica certezza, per ora, è che il mistero continua.