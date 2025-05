No, il nuovo trailer di GTA 6 non mostra una PS6

Mentre i fan analizzano fotogramma per fotogramma il secondo trailer di Grand Theft Auto VI, un dettaglio ha attirato l’attenzione in modo particolare.

Nella scena in cui Lucia rientra a casa dopo i servizi sociali e trova Jason che dorme sul divano, si nota chiaramente una console molto simile a una PlayStation 5 (che trovate su Amazon, tra l'altro) accanto alla TV, e, in primo piano, un controller che ricorda inequivocabilmente il DualSense.

Sebbene non venga mai menzionato esplicitamente, il riferimento è abbastanza evidente da far pensare a un omaggio — o forse qualcosa di più — al mondo PlayStation.

Nel frattempo, i fan si divertono a scherzare su questo "cameo", incluso il fatto che potesse trattarsi nientemeno che di PS6.

C’è anche chi lo vede come una presa in giro del futuro: «GTA 6 giocabile dentro GTA 6 prima dell’uscita di GTA 6», ironizza un utente su Reddit.

Altri sognano la possibilità di ritrovare vecchi capitoli della saga, magari giocabili come mini-giochi: «Immaginate se ci infilano un remaster di GTA IV giocabile dentro GTA 6», scrive un altro.

Se davvero Rockstar e Sony hanno stretto un accordo promozionale, non mi sorprenderebbe affatto. GTA 6 è destinato a riscrivere le regole del mercato dei videogiochi, e legarlo a PS5 Pro potrebbe rivelarsi la spinta perfetta per una console che finora non ha ancora carburato a dovere.

E se ci infilassero davvero i vecchi GTA come mini-giochi? In quel caso, Rockstar toccherebbe un livello di meta-narrazione che solo loro possono permettersi.

