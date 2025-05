Il Trailer 2 di GTA 6 ha battuto un record in meno di due ore

È ufficiale: l’attesa per Grand Theft Auto VI sta raggiungendo livelli da capogiro. Il secondo trailer del colosso targato Rockstar Games ha superato i 10 milioni di visualizzazioni su YouTube in meno di due ore dalla pubblicazione, avvenuta oggi 6 maggio 2025.

Il dato conferma il fenomeno culturale che il sequel di GTA 5 (che trovate su Amazon) rappresenta già da mesi — anzi, da anni — e rilancia l’hype in vista dell’uscita fissata per il 26 maggio 2026 su PlayStation 5 e Xbox Series X/S.

Il nuovo filmato dura appena 90 secondi, ma basta e avanza per far impazzire i fan: uno sguardo più approfondito allo stato fittizio di Leonida, ispirato chiaramente alla Florida, e ai due protagonisti, Lucia e Jason, già visti nel primo trailer da record (oltre 250 milioni di visualizzazioni dal dicembre 2023).

Il tono è quello tipico della serie: criminalità, satira sociale, e scorci da cartolina rovesciata che sembrano usciti da un documentario distorto sull’America contemporanea.

Insieme al trailer, Rockstar ha diffuso una serie di nuove immagini ufficiali, subito rilanciate sul proprio sito e sui social.

Gli screenshot mostrano una Vice City rivisitata tra luci al neon, paludi minacciose, quartieri brulicanti e dettagli ambientali da next-gen, con NPC realistici e un sistema meteorologico che promette di cambiare il modo in cui vivremo l’open world.

La reazione travolgente a questo secondo trailer non sorprende, ma conferma una cosa: GTA 6 non è solo un videogioco atteso, è un evento mediatico globale.

E a giudicare da ciò che abbiamo visto finora, Rockstar non ha alcuna intenzione di deludere. Se davvero il mondo virtuale sarà così vivo e interattivo come sembra, potremmo trovarci di fronte al punto di svolta definitivo per il genere open world.

Resta da vedere se il gioco manterrà tutte le promesse, ma una cosa è certa: il 2026 non arriverà mai abbastanza in fretta (sperando non vi siano altri posticipi, come molti temono).