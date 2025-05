All'interno di GTA 6 c'è anche una vera PlayStation 5

In queste ore si parla di GTA 6 com'è giusto che sia, e il nuovo trailer del titolo di Rockstar Games ha molti più segreti del previsto, come una vera PlayStation 5 all'interno di Vice City.

O meglio, non una vera PS5 in senso stretto, ma quella che è chiaramente una riproposizione leggermente diversa della console Sony.

Nel trailer, che potete recuperare a questo indirizzo oppure poco più sotto, ci sono tantissimi momenti interessanti che la community sta già analizzando, e uno di questi è davvero curioso.

Mentre sappiamo che il filmato è stato catturato su PlayStation 5, quindi al 100% in versione console, la stessa console appare anche in Vice City.

Analizzando attentamente le sequenze del trailer vediamo che durante la scena in cui Lucia rientra a casa e saluta Jason, la telecamera inquadra fugacemente un tavolo in vetro su cui sono appoggiati due controller che ricordano inequivocabilmente i DualSense di Sony.

Sullo sfondo, appena visibile ma riconoscibile, si intravede quella che appare come una console PlayStation 5, o quantomeno una sua rappresentazione stilizzata all'interno dell'universo di gioco.

Li potete vedere al minuto 2:10 e 2:15, qui sotto:

Questi riferimenti visivi, uniti alla dichiarazione ufficiale sulla piattaforma utilizzata per la registrazione del trailer, hanno alimentato le teorie su un possibile accordo di co-marketing tra le due aziende.

GTA 3, Vice City e San Andreas debuttarono inizialmente solo su console PlayStation, grazie ad accordi commerciali che garantirono a Sony un vantaggio competitivo significativo sul mercato. Queste esclusive contribuirono enormemente al successo di PlayStation 2, consolidando nell'immaginario collettivo l'associazione tra i due brand.

Non sarebbe strano e non sarebbe neanche la prima volta che Rockstar sceglie di legarsi al marchio giapponese per promuovere il proprio titolo di punta, quindi aspettiamoci novità in questo senso.

Per aggiornarvi su GTA 6, intanto, vi consigliamo anche di recuperare la marea di nuovi screenshot, insieme alle informazioni su trama e personaggi.