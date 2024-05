Nintendo World Championships: NES Edition è la botta finale di nostalgia per Switch

Non è la prima volta che Nintendo fa leva sul suo storico passato per coccolare i giocatori più affezionati e/o accogliere i nuovi curiosi, e con Nintendo World Championships: NES Edition ha deciso di schierare i calibri pesanti.

Nintendo World Championships: NES Edition rende omaggio al torneo del 1990 tenutosi nel 1990, 2015 e 2017. Il gioco presenta una varietà di piccoli frammenti di classici successi e ci sono oltre 150 sfide di speedrun tratte da 13 classici titoli NES.

Così oltre ai titoli già presenti tramite il catalogo di Nintendo Switch Online (a cui vi potete abbonare tramite Amazon), potrete indugiare nel passato dei bei tempi che furono in un altro modo.

All'interno di Nintendo World Championships: NES Edition è inclusa la modalità Speedrun per giocatore singolo in cui i giocatori possono battere i propri tempi e sbloccare nuove sfide e spille nel gioco.

È disponibile anche la modalità Party, che supporta fino a otto giocatori localmente. Infine, i membri di Nintendo Switch Online possono accedere alla modalità Campionati mondiali per inviare i loro migliori tempi in cinque sfide che ruotano ogni settimana e competere per un posto nella classifica globale.

Ecco i giochi NES che saranno presenti all'interno di Nintendo World Championships: NES Edition:

Balloon Fight

Donkey Kong

Excitebike

Ice Climber

Kid Icarus

Kirby’s Adventure

Metroid

Super Mario Bros.

Super Mario Bros. 2

Super Mario Bros. 3

Super Mario Bros. The Lost Levels

The Legend of Zelda

Zelda II: The Adventure of Link

Il titolo verrà lanciato per Switch il 18 luglio 2024, e sarà venduto in versione digitale a €30 e in versione fisica a €60.

In quest'ultimo caso, Nintendo World Championships: NES Edition è venduto in versione Deluxe con un pacchetto che contiene la versione fisica del gioco, un set di cinque spille da collezione, 13 carte artistiche che commemorano ciascuno dei classici NES presentati e una replica della leggendaria cassetta di gioco NES color oro (solo per esposizione, stand incluso) per commemorare l'evento originale.

Un pacchetto perfetto per coronare il successo di Switch probabilmente, che è definitivamente una delle console più redditizie per l'azienda in un periodo storico in cui i guadagni non sono mai calati nel tempo.