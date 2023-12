Offerte di Natale su Nintendo eShop: i migliori giochi a meno di 20 euro

Come vi abbiamo riportato nelle scorse ore, Nintendo eShop ha avviato ufficialmente le imperdibili Offerte di Natale: lo store per le console ibride ha offerto oltre 3000 videogiochi a prezzi ridotti.

Dato che i videogiochi per Nintendo Switch (trovate il modello OLED su Amazon) non sono spesso disponibili in sconto, quella proposta dallo store è una promozione che vale sicuramente la pena di tenere d'occhio, anche tenendo conto della presenza di diverse piccole perle recuperabili senza alleggerire troppo il portafogli.

Esistono infatti numerosi videogiochi Switch che potete recuperare a meno di 20 euro, molti dei quali non dovrebbero mancare nelle vostre raccolte.

Per aiutarvi nella vostra scelta, abbiamo dunque deciso di selezionare i migliori disponibili nelle attuali Offerte di Natale, così potrete scegliere più facilmente cosa recuperare per la vostra console durante le festività natalizie.

Offerte di Natale: migliori giochi sotto i 20 euro su Nintendo eShop

Assassin's Creed: The Ezio Collection a 19,99€ (anziché 49,99€)

a 19,99€ (anziché 49,99€) BioShock: The Collection a 9,99€ (anziché 49,99€)

a 9,99€ (anziché 49,99€) Cuphead a 13,99€ (anziché 19,99€)

a 13,99€ (anziché 19,99€) Dave the Diver a 15,99€ (anziché 19,99€)

a 15,99€ (anziché 19,99€) Diablo II: Resurrected a 13,19€ (anziché 39,99€)

a 13,19€ (anziché 39,99€) Diablo III: Eternal Collection a 19,79€ (anziché 59,99€)

a 19,79€ (anziché 59,99€) Dragon Ball FighterZ a 9,59€ (anziché 59,99€)

a 9,59€ (anziché 59,99€) Dragon Ball Z: Kakarot a 14,99€ (anziché 59,99€)

a 14,99€ (anziché 59,99€) Final Fantasy VII a 6,39€ (anziché 15,99€)

a 6,39€ (anziché 15,99€) Hades a 12,49€ (anziché 24,99€)

a 12,49€ (anziché 24,99€) Immortals Fenyx Rising a 8,99€ (anziché 59,99€)

a 8,99€ (anziché 59,99€) Jurassic World Evolution: Complete Edition a 17,99€ (anziché 59,99€)

a 17,99€ (anziché 59,99€) LEGO 2K Drive a 19,79€ (anziché 59,99€)

a 19,79€ (anziché 59,99€) LEGO Harry Potter Collection a 7,99€ (anziché 39,99€)

a 7,99€ (anziché 39,99€) Metamorphosis a 0,99€ (anziché 24,99€)

a 0,99€ (anziché 24,99€) Monopoly per Nintendo Switch a 7,99€ (anziché 39,99€)

a 7,99€ (anziché 39,99€) Monster Hunter Rise a 15,99€ (anziché 39,99€)

a 15,99€ (anziché 39,99€) Mortal Kombat 11 a 9,99€ (anziché 49,99€)

a 9,99€ (anziché 49,99€) One Piece: Pirate Warriors 4 a 12,49€ (anziché 49,99€)

a 12,49€ (anziché 49,99€) Ori and the Blind Forest: Definitive Edition a 6,59€ (anziché 19,99€)

a 6,59€ (anziché 19,99€) Rayman Legends: Definitive Edition a 7,99€ (anziché 39,99€)

a 7,99€ (anziché 39,99€) SEGA Mega Drive Classics a 5,99€ (anziché 29,99€)

a 5,99€ (anziché 29,99€) Sid Meier's Civilization VI a 5,99€ (anziché 29,99€)

a 5,99€ (anziché 29,99€) Terraria a 11,99€ (anziché 29,99€)

a 11,99€ (anziché 29,99€) This War of Mine: Complete Edition a 1,99€ (anziché 39,99€)

a 1,99€ (anziché 39,99€) Tunic a 19,59€ (anziché 27,99€)

a 19,59€ (anziché 27,99€) Two Point Campus a 10,19€ (anziché 29,99€)

a 10,19€ (anziché 29,99€) Unpacking a 9,99€ (anziché 19,99€)

a 9,99€ (anziché 19,99€) Vampire Survivors a 4,49€ (anziché 4,99€)

a 4,49€ (anziché 4,99€) WRC Collection a 9,99€ (anziché 99,99€)

Se volete scoprire voi stessi quali sono tutti i videogiochi disponibili su Nintendo eShop a meno di 20 euro, vi raccomandiamo di consultare la lista completa al seguente indirizzo.

Vi ricordiamo di affrettarvi se vorrete approfittare di queste occasioni: tutte le Offerte di Natale termineranno il prossimo 31 dicembre.