Ora potete scoprire i vostri giochi più giocati del 2023 anche su Switch

Nelle scorse ore vi avevamo segnalato la possibilità di scoprire i vostri titoli preferiti del 2023 su PS5 e Xbox, ma proprio negli scorsi istanti anche Nintendo ha deciso di fare altrettanto, organizzando la propria rassegna dell'anno per ogni utente su Switch.

L'anno di Nintendo Switch è stato sicuramente uno di quelli che meritano di essere ricordati, soprattutto grazie all'uscita di produzioni importanti come The Legend of Zelda Tears of the Kingdom (lo trovate su Amazon), Super Mario Bros. Wonder, Pikmin 4, Metroid Prime Remastered e tanto altro ancora.

Ma sarà proprio una di queste uscite il vostro gioco preferito del 2023 o ci saranno altre sorprese che voi stessi non vi sareste immaginati? Per scoprirlo, non dovete fare altro che dirigervi al seguente link ed effettuare il login al vostro account Nintendo.

La rassegna vi elencherà qual è stato il vostro primo gioco utilizzato durante il 2023, oltre a scoprire ovviamente la top 3 dei titoli che avete usato più spesso. Troverete anche altre statistiche interessanti, come il mese in cui avete utilizzato maggiormente Nintendo Switch e i vostri generi preferiti.

Avrete anche la possibilità di segnalare qual è stato il vostro videogioco preferito in assoluto tra tutti quelli giocati durante l'anno, a prescindere dalle ore effettive di gioco.

Come sempre, sentitevi ovviamente liberi di condividere tutti questi dati insieme ai vostri amici e confrontare i vostri titoli più giocati: auguriamoci che anche il prossimo anno possa essere ricco di uscite interessanti su Switch.

Magari in compagnia di quella Switch 2 finita così tante volte al centro delle indiscrezioni nelle scorse settimane, ma che ancora Nintendo non pare avere intenzione di svelare.

In ogni caso, sappiamo già che sarà retrocompatibile con i titoli della prima console grazie al Nintendo Account: la casa di Kyoto ha confermato che saranno memorizzati tutti i nostri acquisti.

Non aspettatevi potenze grafiche alla pari di PS5 e Xbox Series X, ovviamente, ma stando ad alcune indiscrezioni il reveal potrebbe arrivare già dal prossimo marzo.

Ovviamente, prendete il tutto con le dovute precauzioni fino a quando non arriveranno comunicati ufficiali.