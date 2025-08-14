Un errore tecnico ha rovinato l’effetto sorpresa di Bandai Namco Europe, anticipando quello che doveva essere uno degli annunci più attesi dai fan della serie JRPG Tales. Sul canale YouTube ufficiale è infatti comparso in anticipo un video - previsto per lunedì prossimo - che conferma il ritorno di Tales of Xillia, svelando così il progetto di rimasterizzazione prima del tempo.

Il filmato, probabilmente pubblicato per un’impostazione errata dei contenuti programmati, è rimasto online solo per pochi istanti, ma abbastanza a lungo da permettere a un utente di catturare uno screenshot poi diffuso sui social e su Reddit. L’immagine mostra chiaramente una scena di dialogo tratta dal gioco, mettendo fine alle speculazioni alimentate negli ultimi mesi dall’azienda giapponese, che aveva promesso un grande annuncio entro la fine dell’estate.

Tales of Xillia, uscito su PlayStation 3 nel 2011, è considerato uno dei capitoli più amati della saga, grazie alla sua trama coinvolgente e al sistema di combattimento raffinato. Il seguito, Tales of Xillia 2, arrivò l’anno successivo, completando una duologia rimasta esclusiva della vecchia generazione di console.

Proprio per questo, la speranza della community è che la remastered includa entrambi i titoli, sul modello di altre operazioni simili condotte da Bandai Namco con Tales of Symphonia e Tales of Vesperia.

L’interesse per il recupero di classici JRPG è cresciuto negli ultimi anni, spinto dalla nostalgia dei giocatori storici e dalla curiosità di chi non ha mai potuto provarli. Per molti fan, queste riedizioni rappresentano un’occasione unica per recuperare titoli altrimenti difficili da reperire, preservando al tempo stesso un pezzo importante del patrimonio videoludico.

Ora resta da capire se Bandai Namco deciderà di reagire alla fuga di notizie anticipando l’annuncio ufficiale o se manterrà la data inizialmente prevista, ignorando il leak. In ogni caso, l’attesa per il ritorno di Xillia sembra ormai agli sgoccioli.