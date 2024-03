Nintendo Switch Online svela l'ultimo gioco gratis di marzo

I regali di Nintendo Switch Online per il mese di marzo non sono ancora finiti: il servizio in abbonamento ha infatti svelato un nuovo gioco gratis in arrivo già da questa settimana, più precisamente da venerdì 29 marzo.

Si tratta di F-Zero Maximum Velocity, il primo capitolo della serie a fare il suo esordio su Game Boy Advance, con nuove adrenaliniche corse futuristiche ad altissima velocità.

Trattandosi di un titolo per GBA, questo nuovo gioco gratis sarà accessibile soltanto agli utenti iscritti al Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online (lo trovate su Amazon) e con buona probabilità sarà l'ultimo gioco gratis previsto per questo mese.

Ambientato 25 anni dopo il capitolo originale, F-Zero Maximum Velocity vi proporrà una nuova generazione di piloti e tracciati inediti, proponendo un'esperienza di gioco dunque completamente unica.

Questo significa tuttavia che è assente anche l'iconico Captain Falcon, oltre ovviamente a tutti i protagonisti del capitolo originale: se siete curiosi di saperne di più, vi lasciamo al trailer ufficiale pubblicato per celebrare l'arrivo qui di seguito.

Dopo anni passati nel dimenticatoio, sembra proprio che Nintendo voglia dare nuova luce a F-Zero sfruttando proprio l'abbonamento Online: ricordiamo che per gli utenti iscritti al servizio è possibile scaricare gratis anche il divertente F-Zero 99 — qui la nostra recensione — che proprio nella giornata odierna dovrebbe ricevere un nuovo aggiornamento.

L'applicazione dedicata al Game Boy Advance si aggiornerà ufficialmente il 29 marzo con questo nuovo imperdibile gioco gratis: ovviamente vi informeremo tempestivamente sulle nostre pagine non appena sarà disponibile, così da tornare immediatamente in pista con i veicoli futuristici di casa Nintendo.

Ricordiamo anche che questo non è stato l'unico aggiornamento per il catalogo arrivato nel corso di questo mese: per celebrare il MAR10 Day, Nintendo Switch Online ha infatti aggiunto 3 nuovi giochi gratis di Mario nelle scorse settimane.

Restando in tema di novità, cogliamo l'occasione per segnalarvi che da poche ore è ufficialmente disponibile un nuovo aggiornamento per Nintendo Switch.