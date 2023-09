F-Zero 99 | Recensione – Di nuovo in pista con Blue Falcon

Era ormai da troppo tempo che la saga di F-Zero era assente dalle scene videoludiche: l'ultimo capitolo ufficiale è ormai uscito quasi vent'anni fa, quando F-Zero Climax venne rilasciato su Game Boy Advance e la serie sembrava più in forma che mai.

I fan all'epoca potevano pensare di tutto, tranne che quella sarebbe stata l'ultima volta che avrebbero visto la Blue Falcon e tanti altri veicoli in azione per tantissimo tempo, tralasciando ovviamente le fortunatissime apparizioni nella serie Super Smash Bros, di cui Captain Falcon è ormai quasi diventato un simbolo, e alcuni cameo su Mario Kart 8 Deluxe.

E proprio quando i fan avevano ormai perso le speranze di poter vedere un nuovo capitolo della serie, è arrivato un annuncio a sorpresa durante l'ultimo Nintendo Direct: F-Zero 99, un adattamento battle royale del grande classico su SNES, che sarebbe stato immediatamente disponibile in esclusiva per gli abbonati a Nintendo Switch Online, senza alcun costo aggiuntivo.

Chiaro che non si tratta del sequel — o un adattamento HD di F-Zero GX per GameCube — in cui i fan speravano, ma è stato indubbiamente l'ennesimo colpo a sorpresa della casa di Kyoto: non solo la serie racing futuristica è finalmente tornata dal dimenticatoio, ma torna alla luce della ribalta con un titolo che nessuno si sarebbe mai potuto aspettare. E che, sorprendentemente, funziona meglio di quanto avessimo immaginato.

Tagliare il traguardo... senza esplodere

F-Zero 99 è a tutti gli effetti una versione ri-adattata e rimasterizzata del primo storico capitolo della serie, strutturato per funzionare con un massimo di 99 giocatori online su un unico percorso: l'obiettivo, come sempre, sarà quello di riuscire a terminare la gara nella miglior posizione possibile.

Restando in vita fino alla fine, possibilmente, perché F-Zero è sempre stato un gioco che sa essere brutale: finire fuori pista o esaurire l'energia del veicolo vi porterà all'autodistruzione e al fallimento istantaneo.

Un concept che dunque funziona perfettamente per una mischia di massa online: i percorsi della serie sanno infatti essere particolarmente infidi e pericolosi, diventando un'autentica sfida quando così tanti veicoli cercano di ritagliarsi uno spazio verso la vittoria.

Le meccaniche battle royale si fondono perfettamente con il gameplay di F-Zero.

È chiaro però che adattare un multiplayer così corposo al capitolo originale senza fare altro avrebbe portato più confusione che altro: per questo motivo, Nintendo ha pensato bene di implementarein grado di renderlo più competitivo.

Potremo infatti scegliere di far roteare il nostro veicolo per respingere o attaccare veicoli in avvicinamento, oltre che utilizzare una nuova meccanica turbo per aumentare la nostra accelerazione.

Ma attenzione, perché ogni volta che la userete, consumerete una percentuale considerevole della vostra energia: si tratta dunque di una strategia aggressiva da utilizzare in caso di emergenza, quando vi sentite sicuri di non poter essere raggiunti e nella fase finale del tracciato, quando ormai dovrete solo cercare di tagliare il traguardo prima degli altri.

Inoltre, ogni volta che dei veicoli si scontreranno dinanzi a voi, potrete raccogliere una speciale energia che, una volta caricata al massimo, vi permetterà di intraprendere una velocissima autostrada sopra al tracciato: se utilizzata al momento giusto, potrete evitare gli scontri e guadagnare un vantaggio notevole rispetto ai vostri avversari.

Queste meccaniche offrono al titolo un gameplay fresco e in grado di mettere alla prova anche i veterani della serie: F-Zero 99 premia infatti l'aggressività in ogni frangente, ma allo stesso tempo sa punire i giocatori che tendono a essere troppo ingordi e disattenti.

Un ritorno inaspettato

Trattandosi di un titolo esclusivo per Nintendo Switch Online (lo trovate su Amazon), ovviamente il focus è interamente sul proporre un'esperienza in multiplayer online, senza opzioni in locale: oltre alle consuete corse singole, ogni giorno potrete assistere a refresh di modalità secondarie dopo diversi minuti.

Avrete dunque la possibilità di testare alcuni dei circuiti più impegnativi di tutto il gioco, una gara tra due squadre e gli immancabili tornei, disponibili in versioni Mini Prix con 3 circuiti e Grand Prix con 5 consecutivi.

Le gare a squadra offrono una sfida con meno tensione.

Per poter partecipare a questi speciali tornei, sarà necessario aver accumulato biglietti d'ingresso dopo aver gareggiato abbastanza volte online: di fatto questo rappresenta il vero incentivo di F-Zero 99 a farsi rigiocare più e più volte, così da avere sempre diritto all'ingresso nelle partite più competitive di sempre.

In questi tornei, non basterà semplicemente arrivare alla fine del percorso: dopo ogni circuito, la soglia di eliminazione si abbasserà sempre di più e dovrete dimostrare di essere migliori di tutti gli altri per restare in vita.

Sfortunatamente, segnaliamo che al momento in cui scriviamo questa recensione non esiste la possibilità di costruire un party in cui invitare i vostri amici a gareggiare con voi: l'unica maniera per giocare insieme è quella di avviare una partita contemporaneamente e sperare di essere associati nella stessa lobby.

F-Zero 99 è, nel bene e nel male, una versione migliorata del primo storico capitolo per Super Nintendo.

Tuttavia, se avrete voglia di mettervi alla prova contro alcuni avversari in particolare, dovrete prestare particolare attenzione ai vostri rivali: all'inizio di ogni gara,

Se riuscirete a batterne almeno uno, il vostro livello di abilità aumenterà e potrete scalare le classifiche globali: in caso contrario, il livello si abbasserà gradualmente, spingendo gli utenti a puntare sempre a migliorarsi e non semplicemente a restare in vita.

Come avrete capito, si tratta di un prodotto che intende rispondere alle esigenze dei giocatori competitivi e che, proprio per questo, riesce a racchiudere tutta l'esperienza di F-Zero in un inedito folle formato online a 99 giocatori.

Giocando più a lungo potrete anche portare a termine determinate sfide per sbloccare diversi contenuti per la personalizzazione: potrete personalizzare l'aspetto estetico del vostro veicolo e il relativo effetto turbo, oltre a sbloccare diverse opzioni per la vostra card in-game, che sarà visualizzata dai vostri rivali.

Vale però la pena di ricordare che, alla fine, resta sempre un adattamento del primo storico capitolo della serie: vale a dire che troverete riproposta la stessa identica colonna sonora e lo stesso identico numero di tracciati, che sarà però distribuito gradualmente lungo le stagioni future, così da incentivare i giocatori a tornare più volte.

Insomma, come abbiamo accennato più volte, è comunque una versione migliorata di quel primo F-Zero che molti utenti ricordavano con nostalgia, nel bene e nel male: un'edizione perfetta per chi non era mai riuscito a recuperare l'originale — anche se non ci sarebbero scuse per non farlo, visto che è incluso proprio su Switch Online — e allo stesso tempo un gioco competitivo per chi vuole mettersi alla prova con veicoli futuristici.

Forse si poteva fare qualcosina in più per combattere una inevitabile ripetitività generale, ma considerando che si tratta di una lettera d'amore ai fan della saga e di un gioco offerto gratuitamente agli abbonati, riteniamo davvero difficile poter chiedere di più.

Per quello, dovremo aspettare un vero nuovo capitolo di F-Zero su Switch o su una ipotetica Switch 2. Sperando che Nintendo, un giorno, decida di accontentarci: per il momento, non possiamo che goderci questo velocissimo antipasto a 16-bit e 99 giocatori.