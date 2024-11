Nintendo Switch Online non si ferma più: altri 3 giochi gratis disponibili a sorpresa

Sembra proprio che Nintendo Switch Online non abbia finito di sorprendere i suoi utenti abbonati: la casa di Kyoto ha appena rilasciato ben 3 nuovi classici giochi gratis, già disponibili da questo momento.

Se nelle scorse giornate avevamo assistito ad aggiornamenti per il catalogo Game Boy, l'ultimo dei quali è arrivato proprio ieri con Donkey Kong Land 2, oggi è arrivato il momento di "rispolverare" l'applicazione dedicata al SEGA Mega Drive.

Dopo più di un anno dall'ultimo aggiornamento, Nintendo si è finalmente "ricordata" del catalogo dedicato ai classici SEGA, che da questo momento includono ufficialmente ToeJam & Earl in Panic on Funkotron, Vectorman e Wolf of the Battlefield: Mercs.

Anche in questa occasione, Nintendo ha pubblicato un video ufficiale con i gameplay di questi nuovi classici gratuiti: potete vederli in azione qui di seguito.

Un aggiornamento che, per chi ci segue con attenzione, potrebbe non risultare affatto casuale: SEGA ha recentemente annunciato l'intenzione di rimuovere tantissimi classici dagli store, incluse le console Nintendo.

Questo significa che presto SEGA Mega Drive Classics non sarà più acquistabile sugli store digitali (ma potete recuperarlo su Amazon), motivo per il quale Nintendo Switch Online potrebbe rivelarsi fondamentale per continuare a usufruire di questi titoli.

E, guarda caso, due su tre dei nuovi titoli erano proprio classici inclusi nella già citata raccolta: non saremmo particolarmente sorpresi di scoprire nuovi aggiornamenti nei prossimi giorni.

Ricordiamo che l'applicazione dedicata al catalogo SEGA Mega Drive è disponibile esclusivamente con il Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online: se siete iscritti all'abbonamento base, non sarete purtroppo in grado di accedere a questi omaggi.

Se non doveste comunque vederli nella vostra collezione, dovrete assicurarvi come sempre di aver scaricato l'ultimo aggiornamento dell'applicazione: potete farlo dalle apposite impostazioni dell'applicazione dal menù Home della console.

Non possiamo che concludere augurandovi come sempre buon divertimento: che abbiate già giocato o meno a questi titoli, potrete iniziare a tuffarvi nella nostalgia di casa SEGA.