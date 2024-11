Nintendo Switch Online, disponibile a sorpresa il nuovo gioco gratis di novembre

Nintendo Switch Online ha deciso di aggiornare nuovamente il suo catalogo di giochi gratis, a pochissimi giorni di distanza dall'ultimo omaggio riservato agli utenti iscritti all'abbonamento.

In occasione del Black Friday, Nintendo aveva infatti pensato di proporre Donkey Kong Land, il divertente spin-off di DK Country su Game Boy.

Da questo momento è invece già disponibile a sorpresa il suo sequel: gli utenti iscritti a Nintendo Switch Online potranno dunque scoprire anche Donkey Kong Land 2, pensato anche in questo caso come gioco di accompagnamento a Donkey Kong Country 2 su SNES.

A differenza del precedente capitolo, Donkey Kong Land 2 narra fondamentalmente la stessa storia del capitolo a 16-bit, pur proponendo un layout totalmente diverso per ogni livello proposto, per adattare il tutto al formato Game Boy.

Se siete curiosi di saperne di più, potete trovare il trailer gameplay ufficiale per celebrarne il debutto allegato qui di seguito:

A memoria è difficile ricordare un aggiornamento del catalogo con tempi così ravvicinati e, a questo punto, non saremmo così sorpresi se nei prossimi giorni dovesse arrivare anche il terzo capitolo della saga.

Sembra che Nintendo stia lavorando in modo particolare sul ravvivare l'interesse per la serie dedicata a Donkey Kong: non solo a inizio 2025 sarà disponibile la rimasterizzazione di Country Returns (che potete prenotare su Amazon), ma recentemente è stata annunciata anche l'espansione a tema per il parco divertimenti Nintendo.

A queste operazioni si aggiungono naturalmente i debutti di Donkey Kong Land 1 e 2 su Nintendo Switch Online, che potete giocare già da adesso sulle vostre console ibride.

Se il catalogo Game Boy non dovesse mostrarvi il secondo capitolo della saga, dovrete assicurarvi di aver già scaricato l'ultima versione ufficiale dell'applicazione dedicata.

Ovviamente monitoreremo con attenzione gli ultimi aggiornamenti per scoprire se ci sarà spezio per un terzo gioco gratis a novembre: continuate a seguirci sulle nostre pagine per tutte le novità sul tema.