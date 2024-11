SEGA sta per "uccidere" tantissimi classici Mega Drive e Dreamcast

Brutte notizie per i fan dei più grandi classici SEGA: il publisher ha infatti annunciato che dal prossimo mese diversi giochi non saranno più disponibili per l'acquisto, sia su console che su PC.

Con un comunicato rilasciato sul suo sito ufficiale (via Game Rant), SEGA comunica che a partire dalle ore 9.00 italiane del 7 dicembre non saranno più disponibili numerosi giochi usciti originariamente su Mega Drive e Dreamcast.

Questo include non soltanto la collezione SEGA Mega Drive Classics (che trovate su Amazon), ma anche diversi giochi acquistabili separatamente su PC e Xbox.

Di seguito trovate la lista completa di giochi che a breve non sarà più possibile acquistare sui vostri dispositivi:

PlayStation

SEGA Mega Drive Classics

Nintendo Switch

SEGA Mega Drive Classics

Xbox

Altered Beast

Crazy Taxi

SEGA Mega Drive Classics

Golden Axe

Monster World

Nights into Dreams

Sega Bass Fishing

Shinobi

Sonic the Fighters

Streets of Rage

SVC: ToeJam and Earl

Virtua Fighter 2

Steam

Alex Kidd in the Enchanted Castle

Alien Soldier

Alien Storm

Altered Beast

Beyond Oasis

Bio-Hazard Battle

Bonanza Bros

Columns

Columns 3

Comix Zone

Crack Down

Crazy Taxi

Decap Attack

Dr. Robotnik's Mean Bean Machine

Dreamcast Collection Bundle

Dynamite Headdy

Ecco Jr.

Ecco the Dolphion

Ecco: The Tides of Time

ESWAT: City Under Siege

Eternal Champions

Fatal Labyrinth

Flicky

Galaxy Force 2

Gain Ground

Golden Axe

Golden Axe 2

Golden Axe 3

Gunstar Heroes

Jet Set Radio

Kid Chameleon

Landstalker: The Treasures of King Nole

Light Crusader

Mega Drive and Genesis Classic Bundle

Nights into Dreams

Phantasy Star 2

Phantasy Star 3: Generations of Doom

Phantasy Star 4: The End of the Millenium

RiStar

Sega Bass Fishing

Shadow Dancer

Shining Force

Shining Force 2

Shining in the Darkness

Shinobi 3: Return of the Ninja Master

Sonic 3D Blast

Sonic Spinball

Space Channel 5: Part 2

Space Harrier 2

Streets of Rage

Streets of Rage 2

Streets of Rage 3

Super Thunder Blade

Sword of Vermillion

The Revenge of Shinobi

ToeJam and Earl

ToeJam and Earl in Panic on Funkoton

VectorMan

VectorMan 2

Virtua Fighter 2

Wonder Boy in Monster World

Wonder Boy 3: Monster Lair

Come potete vedere voi stessi, la lista è particolarmente corposa ma arrivata senza alcuna spiegazione: SEGA non ha infatti chiarito come mai sia stata presa questa controversa decisione.

La teoria più plausibile è che il publisher stia preparando un nuovo modo per proporre i suoi classici, magari con nuove collezioni.

In alternativa, considerando che sta lavorando a diverse riproposizioni dei suoi classici, magari si tratta di una strategia per non rischiare di "confondere" i nuovi consumatori.

Ci auguriamo ovviamente che non si tratti di quest'ultima ipotesi, dato che si tratta di classici che nulla hanno a che vedere con i reboot in sviluppo.

C'è da dire che SEGA non è nuova a operazioni di questo tipo, dato che anche nelle scorse settimane aveva "ucciso" le versioni originali di Sonic Generations.

Ma in quel caso almeno la scelta poteva essere giustificata, data l'uscita di Sonic X Shadow Generations. Vi terremo aggiornati non appena ne sapremo di più al riguardo.