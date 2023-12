Nintendo Switch Online, l'ultimo gioco gratis ha un problema con i 16:9

Sembra che non sia andata esattamente come previsto l'implementazione di quello che, con molta probabilità, potrebbe essere l'ultimo gioco gratis dell'anno su Nintendo Switch Online.

Ci riferiamo ovviamente a Jet Force Gemini, un grande classico sparatutto in terza persona sviluppato da Rare per il Nintendo 64, annunciato soltanto pochi giorni fa per gli utenti iscritti al Pacchetto Aggiuntivo del servizio in abbonamento (lo trovate su Amazon).

Nintendo Switch Online ha già aggiunto a sorpresa questo nuovo gioco gratuito per gli utenti giapponesi, creando anche un'apposita app dedicata per scaricarlo e lasciando immaginare che, in futuro, potrebbero arrivare anche altri giochi più adulti.

Purtroppo, gli utenti che hanno già avuto la possibilità di provarlo hanno già segnalato un fastidioso problema: la modalità a 16:9 non funziona esattamente come previsto.

Come riportato da Nintendo World Report, utilizzare questa modalità finisce per "schiacciare" l'immagine, il che significa che il gioco non sarà visualizzato correttamente: un fastidioso problema soprattutto per chi gioca in portatile, dato che non esistono reali opzioni per modificare la visualizzazione video.

Un altro aspetto bizzarro segnalato è che Goldeneye 007, altro sparatutto di casa Rare che offre questa possibilità, presenta invece una modalità widescreen implementata correttamente su Nintendo Switch Online, il che non può che alimentare interrogativi su cosa sia accaduto nello specifico.

Al momento non è stata confermata una data di lancio specifica per il mercato europeo di Jet Force Gemini sul Pacchetto Aggiuntivo, ma sappiamo che sarà disponibile a partire da questo mese: l'augurio è che per allora questo fastidioso bug possa essere stato sistemato una volta per tutte.

In caso contrario, cominciamo ad avvertirvi fin da subito che forse sarà il caso di giocarlo in 4:3, prima che arrivi un eventuale bugfix da Nintendo.

Vi terremo informati qualora ci fossero novità: nel frattempo, in vista di una eventuale Switch 2, sarete felici di sapere che le attuali console dureranno almeno fino al 2025, a giudicare dai giochi in uscita.