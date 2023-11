Nintendo Switch Online, i nuovi giochi gratis potrebbero essere più "adulti"

Nintendo Switch Online potrebbe aver deciso di aprire le porte anche ai giochi gratis più "adulti", a giudicare dall'ultima novità in arrivo per gli utenti giapponesi iscritti al servizio.

Come vi abbiamo riportato nelle scorse ore, Nintendo ha confermato l'imminente arrivo nel catalogo di Switch Online di un grande classico per Nintendo 64: si tratta di Jet Force Gemini, in arrivo per il Pacchetto Aggiuntivo a dicembre.

Il suo arrivo sarà accompagnato in Giappone anche da Goldeneye 007, un altro grande classico di casa Rare che nel nostro territorio è già disponibile da qualche mese.

L'introduzione di entrambi questi giochi sul servizio in abbonamento (lo trovate su Amazon) arriverà però con una novità inedita: come segnalato da VGC, Nintendo ha infatti annunciato l'arrivo di una speciale app denominata "Nintendo 64 Switch Online 18+": una versione dedicata, per l'appunto, ai soli giochi destinati a un pubblico adulto.

Sia Jet Force Gemini che Goldeneye 007 avevano infatti ricevuto una valutazione Z per il Giappone, il che significa che si tratta di giochi vietati ai minori: discorso diverso invece per i territori americani ed europei, dove non sono mai arrivati alle valutazioni M o 18+.

La volontà di introdurre questa applicazione specifica, probabilmente per evitare che i minorenni giochino per errore titoli non destinati a loro, lascia però pensare che potrebbe essere in arrivo qualche altro titolo destinato a un pubblico adulto.

Uno dei primi pensieri balzati in testa ai fan, è per esempio, il possibile arrivo di Conker's Bad Fur Day che, guarda caso, è un altro capolavoro realizzato da Rare.

Tuttavia, nonostante si tratti di un platform con un delizioso stile cartoon, non si tratta assolutamente di un gioco adatto ai minori e potrebbe rivelarsi un candidato perfetto per questo tipo di applicazione.

In ogni caso, occorre ricordare che la versione 18+ di Nintendo Switch Online attualmente è prevista unicamente per il mercato giapponese e non è stato annunciato alcun piano per il suo debutto in America o Europa: prendete dunque il tutto come una semplice curiosità e con le dovute precauzioni.

