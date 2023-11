Nintendo Switch durerà almeno fino al 2025, c'è già un gioco in uscita

Non abbiamo ancora nessuna idea riguardo i piani di Nintendo per quanto riguarda l'eventuale Switch 2, ma da oggi sappiamo che almeno Professor Layton And The New World Of Steam uscirà nel 2025 sull'attuale console ibrida.

Il titolo, che fa tornare sui nostri schermi la saga del professore amante degli indizi e che mancava da un po' (con gli ultimi titoli che trovate su Amazon), era stato annunciato all'inizio dell'anno proprio per la console ibrida, con un trailer che aveva fatto tornare la speranza ai fan.

Professor Layton And The New World Of Steam è stato uno degli annunci del Nintendo Direct dello scorso 8 febbraio 2023, che potete recuperare a questo indirizzo.

A parte l'ambientazione inedita mostrata in maniera fugace, purtroppo non abbiamo saputo granché del nuovo titolo di Level 5.

Da allora il silenzio è continuato e, qualche ora fa, il team di sviluppo ha dato un altro aggiornamento riguardo la produzione e purtroppo non è felicissimo.

Professor Layton And The New World Of Steam è stato infatti rinviato ad un generico "2025", ma uscirà ancora su Nintendo Switch.

Se non altro c'è un nuovo trailer:

Nel trailer, Luke e il professor Layton stanno cercando di risolvere un enigma che coinvolge un enorme edificio con numerose porte. Le porte hanno varie forme di finestre e suite di carte, e i due stanno sposando un monologo mentre esaminano i loro processi mentali per risolvere quale porta attraversare.

A parte gli scampoli di immagini e idee di gameplay, questo significa che, a prescindere da quando Switch 2 uscirà, l'attuale console di Nintendo sarà supportata almeno fino al 2025. Inoltre, se la nuova console sarà retrocompatibile ed uscirà prima, il nuovo Professor Layton sarà giocabile sul nuovo hardware.

Per altro Nintendo ha espresso di recente la volontà di non avere fretta per quanto riguarda la nuova generazione di console, che sarà un concetto anche lontano dalla nuova visione aziendale.