Nintendo Switch Online, il 2024 è stato l'anno migliore di sempre per i giochi gratis

Il 2024 si sta ormai avvicinando sempre di più alla sua conclusione e, come sempre accade, è arrivato il momento di tirare le somme su alcuni dei servizi videoludici che hanno accompagnato maggiormente i giocatori.

Ciò include ovviamente anche Nintendo Switch Online, il servizio in abbonamento per le console ibride che ha spesso aggiornato i suoi cataloghi con tantissimi giochi gratis del passato.

Un anno che è stato il più positivo di sempre per chi è costantemente alla ricerca di nuovi titoli da scoprire: come segnalato da GoNintendo, Nintendo Switch Online non ci aveva mai regalato così tanti giochi gratuiti nell'arco di 365 giorni.

Nel 2023 erano stati infatti forniti 55 giochi gratis, ma grazie alla doppietta di Tetris a sorpresa degli scorsi giorni questo record è stato ufficialmente superato... con un unico gioco.

Ebbene sì, la decisione di includere Tetris DX è servita per regalare agli utenti iscritti a Nintendo Switch Online ben 56 giochi gratis complessivi, ovviamente includendo nel conteggio gli omaggi del Pacchetto Aggiuntivo (lo trovate su Amazon).

Ci riferiamo ovviamente ai classici dei cataloghi per NES, SNES, Game Boy, Game Boy Advance, Nintendo 64 e SEGA Mega Drive, ma pare proprio che il 2024 sia stato l'anno più interessante di sempre per i fan.

Un'ottima notizia che dovrebbe rinnovare la fiducia degli utenti nell'abbonamento, soprattutto considerando che Nintendo ha recentemente confermato che sarà supportato anche con la "Switch 2", inclusa anche la retrocompatibilità dei giochi già acquistati.

Potremo dunque aspettarci aggiornamenti sempre più corposi anche nei prossimi anni: chissà che nel 2025 la casa di Kyoto non riesca a battere anche questo record, anche solo di un unico titolo come accaduto per questa volta.

Ovviamente la nostra redazione continuerà sempre a monitorare gli ultimi sviluppi: non appena scopriremo i prossimi giochi gratis in arrivo, lo saprete tempestivamente sulle nostre pagine.