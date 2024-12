Nintendo Switch Online raddoppia a sorpresa: disponibili 2 nuovi giochi gratis

Il catalogo di Nintendo Switch Online ha deciso di raddoppiare la nuova offerta di giochi gratis: invece di un unico gioco gratis sono infatti disponibili ben 2 omaggi a sorpresa.

Come era già stato pre-annunciato, il primo di questi è il celebre Tetris per NES, tornato agli onori della cronaca proprio a inizio anno dopo che qualcuno è riuscito a raggiungere per la prima volta il suo "killscreen".

Ma anche il secondo gioco gratis celebra il leggendario puzzle game, perché Nintendo Switch Online ha deciso di proporre ai suoi utenti anche Tetris DX per Game Boy Color, una versione a colori che supporta anche il mulltiplayer.

Un doppio regalo pensato per celebrare il 40esimo anniversario di Tetris: la casa di Kyoto ha celebrato i nuovi omaggi con un videomessaggio di Alexey Pajitnov, il creatore della saga, che ha voluto ringraziare i fan per aver fatto parte di questo viaggio.

Nintendo Switch Online ha da sempre un legame indissolubile con la saga: non possiamo infatti dimenticare che uno dei primi omaggi svelati con il servizio in abbonamento è stato Tetris 99, versione battle-royale del puzzle game (lo trovate anche in versione fisica su Amazon).

Tetris per NES e Tetris DX per Game Boy Color sono già disponibili da adesso nelle rispettive app del catalogo: se non doveste trovarli, dovrete assicurarvi di aver scaricato i relativi ultimi aggiornamenti.

Una volta aperte le applicazioni, troverete i nuovi giochi gratuiti pronti ad aspettarvi in cima alle rispettive line-up.

Non possiamo che augurarvi buon divertimento con queste iconiche versioni di un videogioco entrato nella leggenda di questo medium, pur ricordandovi che ovviamente è necessaria un'iscrizione a Nintendo Switch Online per godervi i nuovi omaggi.

Segnaliamo che questo è già il secondo aggiornamento del catalogo Game Boy per il mese di dicembre: la scorsa settimana è stata infatti completata la trilogia di Donkey Kong Land.