Nintendo potrebbe aver svelato il vero erede del 3DS

Con l'addio a Nintendo 3DS, reso ormai praticamente definitivo con l'imminente scomparsa dei server multiplayer, sembrava che l'era dei due schermi fosse ormai conclusa.

L'incredibile successo ottenuto da Nintendo Switch e da tutte le sue varianti (trovate il modello OLED su Amazon) pareva aver testimoniato come non fossero più necessari due schermi per ottenere una console portatile di successo.

Advertisement

L'applicazione di questa feature era resta inoltre problematica dalla necessità di rendere Switch una console ibrida: appare infatti evidente che implementare un doppio schermo, di cui uno touch screen, anche sul grande schermo era un limite molto difficile da superare.

Nintendo sembra però non voler ancora escludere del tutto un ritorno a questa formula per i suoi dispositivi portatili: come riportato da Game Rant, la casa di Kyoto ha registrato un nuovo brevetto per un dispositivo che, sia esteticamente che come funzionalità, pare richiamare molto il 3DS.

Si tratterebbe di un dispositivo con un doppio schermo, ma che può essere diviso a metà per consentire il gioco multiplayer: entrambe le metà potrebbero comunicare via wireless.

Una funzionalità che sembra richiamare molto i Joy-Con su Switch, ma applicata all'implementazione di eventuali schermi multipli.

Un aspetto interessante è la presenza di un ulteriore schermo touch screen sull'esterno, con cui sarebbe possibile interagire in seguito alla celebre chiusura "a conchiglia" del dispositivo.

È improbabile che sia questa la fantomatica Nintendo Switch 2 chiacchierata nelle ultime settimane, ma il brevetto potrebbe rappresentare una soluzione per poter eventualmente riportare in vita i giochi usciti su DS e 3DS, magari in seguito a un'aggiunta su Switch Online.

Difficile sapere con certezza se vi siano effettivi piani per introdurre questo dispositivo sul mercato, dato che non sempre i brevetti trovano poi riscontri con reali produzioni, ma i fan più nostalgici possono iniziare a incrociare le dita.

Vi terremo prontamente informati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più: nel frattempo, c'è un'altra compagnia che ha deciso di realizzare un suo "erede" di 3DS, sotto forma di nuovo ibrido tra PC e console portatile.