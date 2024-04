Nintendo Switch Online, disponibili a sorpresa i primi 3 giochi gratis di aprile

Nintendo Switch Online ha deciso di fare una gradita sorpresa a tutti i suoi fan, svelando ben 3 nuovi giochi gratis da scoprire per tutti gli utenti abbonati.

Per il primo aggiornamento di aprile basterà essere iscritti al regolare abbonamento per le console Switch (lo trovate su Amazon), dato che si tratta esclusivamente di titoli disponibili per il catalogo Super Nintendo Entertainment System.

I nuovi giochi gratis del servizio in abbonamento sono Amazing Hebereke, Super R-Type e Wrecking Crew '98: due di questi vennero rilasciati esclusivamente su Super Famicom, rendendoli dunque aggiunte molto interessanti per i giocatori europei.

Amazing Hebereke è un picchiaduro in grado di supportare fino a 4 giocatori, mentre Super R-Type è un grande classico sparatutto a scorrimento orizzontale esclusivamente single player.

Wrecking Crew '98, invece, è il sequel dell'omonimo gioco uscito su NES, ma che venne rilasciato solo su Super Famicom: si tratta di fatto della prima volta che questo capitolo di Super Mario viene rilasciato fuori dal Giappone.

GoNintendo segnala che sul catalogo giapponese la lista è leggermente diversa: invece di Amazing Hebereke — altro titolo mai rilasciato fuori dal Giappone — Nintendo Switch Online propone Battletoads in Battlemaniacs e Marvelous: Mōhitotsu no Takarajima.

Se vorrete giocarli, oltre all'inevitabile barriera linguistica, sarà necessario scaricare la versione dell'app per Super Famicom sfruttando un account giapponese.

Ad ogni modo, tutti i nuovi giochi gratis di Nintendo Switch Online sono già disponibili da questo momento: basterà aprire la vostra applicazione per i titoli SNES per trovarli in cima pronti ad aspettarvi.

Se non dovesse essere così, potrebbe essere necessario aggiornare la vostra applicazione: assicuratevi di avere già scaricato l'ultima versione tramite le apposite impostazioni dal menù home della console Switch.

Ricordiamo che l'ultimo aggiornamento del catalogo era arrivato proprio alla fine di marzo, quando è stato reso disponibile per gli utenti iscritti al Pacchetto Aggiuntivo un capitolo di F-Zero.