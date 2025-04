Nintendo Switch Online, disponibili a sorpresa i primi 3 giochi gratis di aprile 2025

Il catalogo di Nintendo Switch Online si è appena aggiornato a sorpresa con altri 3 giochi gratis, disponibili già da adesso: si tratta di classici per il catalogo SEGA Mega Drive, che torna ad aggiornarsi per la prima volta nel 2025.

I nuovi omaggi del servizio in abbonamento sono Streets of Rage, ESWAT: City Under Siege e Super Thunder Blade, tre titoli ricchi d'azione e imperdibili per gli appassionati più nostalgici.

Il titolo più interessante di questa raccolta è sicuramente Streets of Rage, il primo capitolo della storica saga picchiaduro a scorrimento di casa SEGA, recentemente riportata in auge con l'eccellente quarto capitolo prodotto da Dotemu.

Se siete curiosi di rivederli in azione, vi lasciamo al trailer ufficiale pubblicato dal canale YouTube di Nintendo of America:

Vi ricordo che il catalogo per SEGA Mega Drive è disponibile esclusivamente sul Pacchetto Aggiuntivo (che trovate su Amazon): se siete iscritti alla versione base dell'abbonamento, purtroppo non potrete accedere a questi omaggi.

Tutti i nuovi giochi gratis di Nintendo Switch Online sono già disponibili da questo momento: non dovete fare altro che aprire l'applicazione ufficiale dedicata al catalogo dei classici per SEGA Mega Drive per iniziare a divertirvi con i vostri nuovi omaggi, che troverete ad attendervi in cima al catalogo.

Se non dovessero ancora comparire nel vostro elenco, probabilmente significa che dovete aggiornare l'app all'ultima versione: assicuratevi di aver scaricato il nuovo aggiornamento tramite l'apposita impostazione che trovate nel menù Home della console.

Restando in tema di novità, vi ricordo che è stato confermato anche l'arrivo dei classici per Nintendo GameCube sul Pacchetto Aggiuntivo di Switch Online, ma saranno disponibili solo su Switch 2: ecco la line-up di lancio.

Per l'occasione, sarà possibile ottenere sul My Nintendo Store una fedele riproduzione del controller originale per GameCube, purtroppo utilizzabile solo sui relativi classici.