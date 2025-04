Ecco i giochi GameCube disponibili al lancio di Switch 2

Dopo le tante voci che lo suggerivano, durante il Direct a tema Nintendo Switch 2, Nintendo ha confermato che gli utenti della nuova console potranno giocare anche ai classici di GameCube – che entreranno a far parte della selezione di Nintendo Switch Online e del suo Pacchetto aggiuntivo.

Chiaramente, si tratta di una mossa strategica che strizza l'occhio sia ai veterani che hanno vissuto l'epoca d'oro della piccola console cubica, sia alle nuove generazioni di giocatori curiosi di scoprire questi classici senza tempo.

Ma quali giochi saranno disponibili già dal day-one di Switch 2 (fissato per il 5 giugno) e quali invece arriveranno solo in seguito? Nintendo ha fatto chiarezza in merito.

Nintendo Switch 2: classici GameCube disponibili dal lancio

Il catalogo iniziale della libreria Nintendo Classics dedicata al GameCube includerà tre titoli di grande rilevanza storica.

Gli appassionati potranno infatti seguire Link nell'amato The Legend of Zelda: The Wind Waker, affrontare duelli spettacolari in Soulcalibur 2 e sfrecciare a velocità supersonica in F-Zero GX.

L'informazione è stata confermata durante lo streaming Nintendo Treehouse delle scorse ore, dove è stato anche precisato che ulteriori titoli si aggiungeranno «poco dopo» il lancio della console.

In particolare, i nomi confermati come in arrivo sono:

The Legend of Zelda: The Wind Waker (al lancio)

(al lancio) Soulcalibur II (al lancio)

(al lancio) F-Zero GX (al lancio)

(al lancio) Super Mario Sunshine (TBA)

(TBA) Fire Emblem: Path of Radiance (TBA)

(TBA) Pokémon XD: Gale of Darkness (TBA)

(TBA) Super Mario Strikers (TBA)

(TBA) Chibi-Robo (TBA)

(TBA) Luigi's Mansion (TBA)

(TBA) Pokémon Colosseum (TBA)

Per tutti quelli che vedete indicati come TBA, al momento non c'è una data di lancio già fissata su Switch Online, né sappiamo ancora con quale frequenza saranno aggiunti alla libreria nuovi titoli.

Vale anche la pena ricordare che, in occasione dell'annuncio dei giochi GameCube su Switch 2, Nintendo ha anche confermato l'arrivo per gli abbonati di un controller wireless che riprende proprio quello di GameCube.

Si potrà acquistare sul suo store ufficiale a 69,99€, a patto di essere utenti abbonati al servizio Nintendo Switch Online (che è anche quello che serve per accedere ai giochi) e con precedenza a chi prenoterà Switch 2 proprio sul negozio ufficiale, dall'8 aprile. I pre-order della console, in realtà, sono già aperti altrove e sta andando decisamente a ruba.

Se siete in cerca di ulteriori informazioni su Switch 2, vi rimandiamo alle nostre FAQ, dove abbiamo messo insieme le risposte ufficiali a tutti i maggiori dubbi sulle funzionalità e le compatibilità della nuova console.