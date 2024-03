Nintendo Switch Online, disponibile l'ultimo gioco gratis di marzo

Da questo momento è ufficialmente disponibile l'ultimo omaggio gratuito di Nintendo Switch Online previsto per il mese di marzo: un vero e proprio regalo finale in vista dell'imminente festa di Pasqua, per i fan di F-Zero.

Come vi avevamo già anticipato nelle scorse ore, i fan possono infatti iniziare a giocare gratis da adesso con F-Zero Maximum Velocity, il primo capitolo della serie racing futuristica ad altissima velocità per Game Boy Advance.

Advertisement

Trattandosi di un nuovo omaggio per GBA, ovviamente sarà necessaria un'iscrizione al Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online (lo trovate su Amazon): si tratta infatti di uno dei cataloghi esclusivi per il piano più costoso del servizio in abbonamento.

Ricordiamo che F-Zero Maximum Velocity è uno dei capitoli più ambiziosi della saga, dato che propone tantissime piste inedite e piloti completamente nuovi: non ci sarà nessun volto conosciuto, nemmeno l'iconico Captain Falcon.

Se siete curiosi di saperne di più, vi lasciamo al trailer pubblicato da Nintendo Italia in occasione del reveal ufficiale su Switch Online:

Tutti gli utenti iscritti al Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online possono dunque divertirsi con F-Zero Maximum Velocity a partire da ora: basterà aprire l'apposita applicazione dedicata al catalogo Game Boy Advance, dove troverete il vostro nuovo gioco gratis pronto ad attendervi in cima.

Se non dovesse invece ancora comparire dopo l'apertura dell'applicazione, potrebbe essere necessario scaricare l'ultimo aggiornamento ufficiale, rilasciato proprio per introdurre il nuovo omaggio di Nintendo Switch Online: aprite le impostazioni dell'app attraverso il menù home della console e cercate manualmente l'aggiornamento.

A quel punto, basterà attendere pazientemente il download e l'installazione per divertirvi subito dopo con le corse adrenaliniche per Game Boy Advance.

Ricordiamo che si tratta del secondo omaggio riservato da Nintendo Switch Online per i fan di F-Zero: ricordiamo che il divertente F-Zero 99 — qui la nostra recensione — è un gioco gratis disponibile solo con il servizio in abbonamento.

In attesa di scoprire i giochi gratis di aprile, vi ricordiamo che questo mese sono stati offerti anche 3 nuovi titoli di Super Mario, resi disponibili per celebrare il MAR10 Day.