Nintendo Switch, nuovo aggiornamento "segreto" disponibile

Nintendo ha deciso di rilasciare, ancora una volta, un aggiornamento "segreto" per la versione 16.0.3 di Switch: si tratta di patch che le console scaricano in automatico e che non comportano alcun tipo di operazione da parte dell'utente o riavvii, applicandosi istantaneamente con piccole modifiche.

Questa tipologia di aggiornamenti viene solitamente applicata quando la casa di Kyoto decide di modificare i termini non consentiti sulle console della famiglia Switch — esattamente come già accaduto l'ultima volta — e anche in questo caso sembra essere stata questa l'ultima modifica implementata.

Come prontamente segnalato dal dataminer OatmealDome (via Kotaku), l'ultima patch nascosta per Nintendo Switch ha modificato la lista delle parolacce con tanti nuovi termini non consentiti.

Diversi dei nuovi termini non consentiti — e non è difficile comprendere il perché, una volta letta la lista — sono visibili al seguente post: grazie alla nuova patch, il sistema vi fermerà in automatico se tenterete di utilizzarli come vostro nickname o in qualunque altra forma.

OatmealDome segnala in tal senso che non dovrebbe essere vista semplicemente come una "lista di parolacce": l'elenco comprende infatti anche diversi argomenti sensibili, non adatti a un contesto ludico e in un ambiente che può essere facilmente accessibile a minori.

In ogni caso, questa lista è ancora una volta l'unica modifica importante segnalata per l'ultima patch nascosta: ricordiamo che non è necessario alcun vostro intervento né dovreste avvertire alcun cambiamento.

Basterà semplicemente tenere la console collegata a internet per fare in modo che sia Switch stessa a implementare le modifiche, senza alcuna necessità di avvertirvi al riguardo.

Restando in tema di aggiornamenti: se siete iscritti al Pacchetto Aggiuntivo di Nintendo Switch Online, vi ricordiamo che da pochi giorni è ufficialmente disponibile gratis il primo capitolo localizzato di Fire Emblem.

Nel frattempo, se l'affare Xbox e Activision Blizzard dovesse concludersi, Call of Duty potrebbe finalmente fare il suo esordio su Switch: Phil Spencer ha già assicurato che queste edizioni non avranno nulla da invidiare ad altri giochi sulla console.