Nintendo Switch, nuovo aggiornamento "nascosto" disponibile da ora

Nintendo ha appena rilasciato nelle scorse ore un nuovo aggiornamento "nascosto" per Switch: si tratta di una speciale patch invisibile per l'ultima versione del firmware, che non richiede alcun tipo di download manuale.

Si tratta di una pratica che la casa di Kyoto tende ad adottare tutte quelle volte che vuole implementare modifiche minime: le console Nintendo Switch (trovate il modello OLED su Amazon) si aggiorneranno in automatico senza alcun riavvio o input dell'utente, a patto naturalmente di essere connessi a internet.

Se avevate dunque già aggiornato la vostra console alla versione 16.0.3, è probabile che l'ultima patch segreta sia già stata installata nelle vostre periferiche, ma le modifiche implementate non dovrebbero risultare particolarmente rilevanti per gli utenti italiani.

Nintendo non ha infatti rilasciato alcun changelog per segnalare questo aggiornamento — proprio perché, in condizioni normali, gli utenti non dovrebbero neanche notarlo — ma il dataminer OatmealDome ha segnalato che le modifiche riguardano semplicemente il vocabolario di parole non consentite, prevalentemente per la lingua giapponese (via Nintendo Life).

Pare che la compagnia abbia infatti deciso di rimuovere diversi termini per consentirli nuovamente, incluso "adhd" per gli utenti giapponesi, ma allo stesso tempo sono state aggiunte altre parole.

Al momento si tratta dell'unica novità segnalata per l'aggiornamento nascosto di Nintendo Switch: nessun miglioramento alla stabilità questa volta, ma nemmeno modifiche realmente degne di nota per gli utenti.

Ovviamente vi terremo prontamente aggiornati sulle nostre pagine se dovessero emergere ulteriori novità nascoste. Nel frattempo, restando in tema di aggiornamenti, vi ricordiamo che su Nintendo Switch Online è stata aggiunta una grande trilogia gratis di Super Mario, in esclusiva per gli utenti iscritti al Pacchetto Aggiuntivo.

I giocatori continuano a immaginare quale possa essere il futuro di Switch e di un suo successore: nel nostro nuovo speciale abbiamo però riflettuto sul fatto che, in verità, Switch 2 non sarebbe affatto necessaria.