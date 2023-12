Nintendo Switch, l'aggiornamento 17.0.1 è disponibile da ora

Nintendo ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento a sorpresa per tutte le sue console Switch: da questo momento potete aggiornare le vostre periferiche ibride alla versione 17.0.1.

Come dovreste facilmente intuire dalla versione stessa del firmware, non si tratterà di un aggiornamento particolarmente corposo e significativo, ma ad onor c'è da dire che, a differenza della precedente patch, non si tratta solo di una patch di stabilità.

L'aggiornamento è come sempre disponibile su tutti i modelli della console (trovate il bundle di Switch OLED in sconto su Amazon), ma non aggiungerà alcuna nuova feature: si tratta semplicemente di una patch di routine che punta a sistemare un bug in particolare.

Come segnalato da Nintendo Life, il changelog completo riporta infatti, oltre alla consueta dicitura relativa ai miglioramenti sulla stabilità, anche l'aver risolto un problema con la comunicazione in locale per alcuni titoli.

Il dataminer OatmealDome ha comunque voluto approfondire la cosa, segnalando che in particolar modo sono stati modificati alcuni componenti interni relativi agli input dei controller, segnalatore di crash e il gestore delle modalità docked e portatile.

Se vi aspettavate un altro cambiamento della consueta lista di parolacce, abbiamo una sorpresa per voi: questa volta la lista è rimasta totalmente invariata. Un evento che ha divertito anche lo stesso dataminer.

Ad ogni modo, il nostro consiglio resta sempre quello di scaricare questo nuovo aggiornamento il prima possibile: se la vostra console è già collegata a internet, probabilmente sarà necessario solamente avviare l'update con un riavvio.

In caso contrario, potrete controllare manualmente gli ultimi aggiornamenti disponibili direttamente dall'apposito menù delle impostazioni.

È passato molto tempo dall'ultima volta che sono state introdotte nuove feature significative, il che farebbe pensare che ormai Nintendo non abbia più voglia di aggiornare costantemente la sua console. Tuttavia, occorre ricordare che usciranno giochi anche fino al 2025.

Restando in tema di novità, questo mese arriverà sul catalogo di Nintendo Switch Online un grande classico di casa Rare: tuttavia, dalla versione giapponese già disponibile è emerso un problema con la risoluzione widescreen.